Аргонавты XXI века: Байдарочный поход вдоль побережья Абхазии
Будем засыпать под звёздным небом у самого моря, встречать рассветы под шум волн
6 сен в 10:00
от 62 000 ₽ за человека
Абхазия души: Дни независимости и День победы
С утра сижу в Сухуме
26 авг в 10:00
2 сен в 10:00
от 100 300 ₽ за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Новому Афону в категории «На море»
Самые популярные туры этой рубрики в Новом Афоне
В августе 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 2 популярных тура 😍 из 2
Сколько стоит тур в Новом Афоне в августе 2025
Сейчас в Новом Афоне в категории "На море" можно забронировать 2 тура от 62 000 до 100 300. Туристы уже оставили гидам 4 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 5 из 5
Забронируйте тур в Новом Афоне на 2025 год на море, 4 ⭐ отзыва, цены от 62000₽. Сегодня можно забронировать на 📅 август, сентябрь и октябрь