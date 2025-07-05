Аргонавты XXI века: Байдарочный поход вдоль побережья Абхазии
Будем засыпать под звёздным небом у самого моря, встречать рассветы под шум волн
«Следующая остановка – руины храма Амбара VIII-IX века, спрятанные среди природы»
5 июл в 10:00
6 сен в 10:00
от 62 000 ₽ за человека
Абхазия души: Дни независимости и День победы
С утра сижу в Сухуме
«Природа удивительная до бешенства и отчаяния»
8 июл в 10:00
15 июл в 10:00
от 100 300 ₽ за человека
В Абхазию в мини-группе: по памятникам 3 эпох и природным чудесам с дегустацией
Исследовать Новоафонскую пещеру, увидеть озеро Рица, древние святыни и советские санатории
Начало: КПП «Псоу», граница России и Абхазии, 16:00
«Фотоаппарат: Не упустите возможность запечатлеть красоту природы и уникальные моменты вашего путешествия»
4 июл в 16:00
8 июл в 16:00
45 250 ₽ за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Новому Афону в категории «Природа и пейзажи»
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