В поисках первоцветов: лёгкий треккинг в горах без рюкзаков и с палатками (всё включено)
Полюбоваться тюльпанами и рододендронами, пройти альпийскими лугами мимо горных озёр и перевалов
Начало: КПП «Псоу», с 7:00 до 8:00
12 июн в 08:00
20 июн в 08:00
21 000 ₽ за человека
-
34%
Вся Абхазия за шесть дней
Приглашаем вас в путешествие по удивительной Абхазии
6 апр в 10:00
13 апр в 10:00
от 62 900 ₽
95 000 ₽ за человека
Аргонавты XXI века: Байдарочный поход вдоль побережья Абхазии
Будем засыпать под звёздным небом у самого моря, встречать рассветы под шум волн
1 мая в 10:00
11 сен в 10:00
от 68 000 ₽ за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Новому Афону в категории «Выездные»
Самые популярные туры этой рубрики в Новом Афоне
В марте 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных тура 😍 из 3:
Сколько стоит тур в Новом Афоне в марте 2026
Сейчас в Новом Афоне в категории "Выездные" можно забронировать 3 тура от 21 000 до 68 000 со скидкой до 34%. Туристы уже оставили гидам 1 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 5 из 5
Туры по окрестностям Нового Афона и местам Абхазии в 2026 году, индивидуальные и групповые, с посещением достопримечательностей. Все туры проводятся на русском языке, местными гидами, цены очень низкие, а так ещё много отзывов и фото от туристов. Сегодня можно забронировать на 📅 март, апрель и май