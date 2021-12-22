Экскурсия в Новый Афон станет незабываемым путешествием для любителей истории и природных красот. Абхазия привлекает своей красотой не только тех, кто уже когда-то был здесь. Эта маленькая гордая страна открыта для всех. Старинные храмы и места с богатой историей переносят вас в далекие времена.

Индивидуальная экскурсия в Новый Афон позволит неспешно посмотреть все достопримечательности, которые находятся в этом небольшом городке.

Новый Афон — это место, где должен побывать каждый, кто приезжает в Абхазию. Здесь находится одна из крупнейших пещер в мире — Новоафонская пещера. Настоящая подземная железная дорога соединяет пещеры с основным зданием, откуда вы начинаете свой маршрут.

Неподалеку от Новоафонской пещеры сверкает куполами Новоафонский монастырь, центральный храм которого возведен в честь Пантелеймона целителя. Спустившись вниз, к реке Псырцха вы увидите древних храм Симона Кананита, где захоронены его мощи. Симон Кананит пришел в Абхазию в 55 году и проповедовал там христианство, пока не был мученически убит там же, в Абхазии.

Ярким пятном экскурсии в Новый Афон станет посещение рукотворного водопада, сделанного монахами в начале XX века. Водопад, высотой 8,6 м. когда-то выполнял функции своеобразного холодильника. Пряма под струями водопада скрываются глубокие ниши, в которых монахи хранили свою провизию.

Новый Афон изобилует достопримечательностями. К одной из них относится железнодорожная станция Псырцха. Небольшой павильон из кованного железа богато украшен лепниной и окружён колоннами. И хотя станция уже давно заброшена, её колорит притягивает внимание всех туристов.

Келья Симона Канонита, одного из 12 апостолов Христа, который проповедовал и принял мученическую смерть в этих местах обязательна для посещения всеми верующими во Христа. Она находится неподалеку от железнодорожной станции Псырцха. Келья находится высоко в пещере. И чтобы до неё добраться, вам потребуется преодолеть ни один десяток ступеней вверх.

Не так давно рядом с Новоафонским монастырем была открыта для посещения одна из пяти дач Виссариона Сталина. Она отлично сохранилась. В рамках индивидуальной экскурсии в Новый Афон вы можете посетить это историческое место. Посмотреть как и где жил вождь советского народа, прикоснуться к мебели и увидеть интерьер, сохранившийся на даче Сталина до нынешнего времени.