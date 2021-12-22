Тайны Нового Афона в Абхазии из Пицунды

Экскурсия в Новый Афон станет незабываемым путешествием для любителей истории и природных красот

Индивидуально
для 4 чел.
Экскурсия в Новый Афон станет незабываемым путешествием для любителей истории и природных красот.

Абхазия привлекает своей красотой не только тех, кто уже когда-то был здесь.

Эта маленькая гордая страна открыта для всех.

Старинные храмы и места с богатой историей переносят вас в далекие времена.
Тайны Нового Афона в Абхазии из Пицунды
Тайны Нового Афона в Абхазии из Пицунды
Тайны Нового Афона в Абхазии из Пицунды
Тайны Нового Афона в Абхазии из Пицунды
Тайны Нового Афона в Абхазии из Пицунды
Тайны Нового Афона в Абхазии из Пицунды

Что вы увидите 🤩

  • Новый Афон
  • Новоафонский монастырь
  • Новоафонская пещера
  • Келья Симона Кананита
  • Водопад
  • Станция Псырцха
  • Дача Сталина
  • Гагра
  • Крепость Абаата
  • Замок принца Ольденбургского
  • Гагрская колоннада
  • Ресторан Гагрипш
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Экскурсия в Новый Афон станет незабываемым путешествием для любителей истории и природных красот. Абхазия привлекает своей красотой не только тех, кто уже когда-то был здесь. Эта маленькая гордая страна открыта для всех. Старинные храмы и места с богатой историей переносят вас в далекие времена.
Индивидуальная экскурсия в Новый Афон позволит неспешно посмотреть все достопримечательности, которые находятся в этом небольшом городке.
Новый Афон — это место, где должен побывать каждый, кто приезжает в Абхазию. Здесь находится одна из крупнейших пещер в мире — Новоафонская пещера. Настоящая подземная железная дорога соединяет пещеры с основным зданием, откуда вы начинаете свой маршрут.
Неподалеку от Новоафонской пещеры сверкает куполами Новоафонский монастырь, центральный храм которого возведен в честь Пантелеймона целителя. Спустившись вниз, к реке Псырцха вы увидите древних храм Симона Кананита, где захоронены его мощи. Симон Кананит пришел в Абхазию в 55 году и проповедовал там христианство, пока не был мученически убит там же, в Абхазии.
Ярким пятном экскурсии в Новый Афон станет посещение рукотворного водопада, сделанного монахами в начале XX века. Водопад, высотой 8,6 м. когда-то выполнял функции своеобразного холодильника. Пряма под струями водопада скрываются глубокие ниши, в которых монахи хранили свою провизию.
Новый Афон изобилует достопримечательностями. К одной из них относится железнодорожная станция Псырцха. Небольшой павильон из кованного железа богато украшен лепниной и окружён колоннами. И хотя станция уже давно заброшена, её колорит притягивает внимание всех туристов.
Келья Симона Канонита, одного из 12 апостолов Христа, который проповедовал и принял мученическую смерть в этих местах обязательна для посещения всеми верующими во Христа. Она находится неподалеку от железнодорожной станции Псырцха. Келья находится высоко в пещере. И чтобы до неё добраться, вам потребуется преодолеть ни один десяток ступеней вверх.
Не так давно рядом с Новоафонским монастырем была открыта для посещения одна из пяти дач Виссариона Сталина. Она отлично сохранилась. В рамках индивидуальной экскурсии в Новый Афон вы можете посетить это историческое место. Посмотреть как и где жил вождь советского народа, прикоснуться к мебели и увидеть интерьер, сохранившийся на даче Сталина до нынешнего времени.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Услуги водителя-гида
  • трансфер по маршруту
Что не входит
  • Входные билеты
Где начинаем и завершаем?
Начало: Мы заберем вас из отеля
Завершение: Ваш отель
Когда и сколько длится
Когда: ежедневно
Экскурсия длится около 6 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Важная информация
  • Экскурсия предполагает пересечение границы. Для пересечения границы гражданам России достаточно иметь российский паспорт.
  • Дети пересекают границу с родителями или по доверенности от родителей.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще не оплачивать ничего при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

ежедневно

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