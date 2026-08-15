«Страна души» покорит вас девственной природой и доброжелательными жителями.
Вы осмотрите жемчужину Кавказа озеро Рица, прогуляетесь по набережной и полюбуетесь красотой ущелья реки Бзыбь и Юпшарского каньон. А я тем временем расскажу о наших традициях и обычаях
Вы осмотрите жемчужину Кавказа озеро Рица, прогуляетесь по набережной и полюбуетесь красотой ущелья реки Бзыбь и Юпшарского каньон. А я тем временем расскажу о наших традициях и обычаях
Описание экскурсии
Природные сокровища
В первую очередь Абхазия славится захватывающими дух пейзажами. Вы познакомитесь с флорой и фауной страны, заглянете в Юпшарский каньон, узнаете, почему вода в Голубом озере имеет такой необычный цвет, а затем прогуляетесь по берегу озера Рица, любуясь окружающими горными вершинами.
Организационные детали
- Входные билеты не включены в стоимость: Рицинский парк — 1000 ₽ с чел.
- Обязательно возьмите с собой наличные деньги
- Экскурсию проведу я или другой гид из нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В г. ПИЦУНДА, с. ЛИДЗАВА, г. ГАГРА от вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 30% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Станислав — ваша команда гидов в Пицунде
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2020 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провели экскурсии для 923 туристов
ЗДРАВСТВУЙТЕ, ДОРОГИЕ ПУТЕШЕСТВЕННИКИ!!! Меня зовут Станислав, я профессиональный гид. Родился и вырос в Пицунде. В моей команде ещё два аттестованных гида. Мы постоянно повышаем свою квалификацию и работаем на хороших, технически исправных автомобилях. Очень дорожим своим именем, поэтому всегда заботимся о комфорте путешественников. С огромным удовольствием покажем вам нашу живописную страну, раскроем её многовековую историю и поделимся местными традициями.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 36 отзывовНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
В июле ездили на индивидуальную экскурсию на Рицу из Самшитовой рощи. Поездка прошла отлично! Станислав потрясающий рассказчик, очень грамотная речь, много интересных фактов не из раздела местных баек, а настоящая
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О
Потрясающая экскурсия!
На комфортном автомобиле.
Эта поездка оказалась незабываемым приключением, которое подарило массу ярких впечатлений и настоящих открытий. Во многом этому способствовал профессионализм и увлеченность нашего гида, сумевшего сделать нашу прогулку увлекательной
На комфортном автомобиле.
Эта поездка оказалась незабываемым приключением, которое подарило массу ярких впечатлений и настоящих открытий. Во многом этому способствовал профессионализм и увлеченность нашего гида, сумевшего сделать нашу прогулку увлекательной
+2
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А
Были на индивидуальной экскурсии на озеро Рицца. Это незабываемо! Дорога только одна чего стоит, красота неописуемая. По совету гида выехали пораньше и не пожалели, на озере практически не было людей.
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Посетили завораживающую экскурсию на озеро Рица, Станислав много и очень интересно рассказывал во время всего пути, сам маршрут пролегает по красивейшим местам Абхазии на которые невозможно насмотреться! Также во время
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Замечательные впечатления после поездки на о. Рица в сопровождении Станислава. Выехали пораньше, чтобы приехать на озеро раньше всех. Так и получилось. По дороге внимательно слушали интересный рассказ обо всём, что видели в окно. Всем советую поездку: на комфортабельной машине, со знающим и тактичным гидом и главное - везде без спешки.
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Н
Ездили со Станиславом на оз. Рица. Утром написала, Станислав перезвонил в Макс и уже в обед выехали на экскурсию. Забрали нас вовремя прямо из отеля, вернули туда же. По пути
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