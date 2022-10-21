Душевное путешествие в Абхазию

Посетить Гагру, Новый Афон и озеро Рица в компании профессионального гида

«Страна души» покорит вас девственной природой, доброжелательными жителями, старинными монастырями и уютными курортами.

Вы погуляете по знаменитой Гагре, осмотрите Новоафонский монастырь у подножия горы и полюбуетесь красочным озером Рица. А я расскажу о местном менталитете, истории, традициях и обычаях.
Душевное путешествие в Абхазию
Душевное путешествие в Абхазию
Душевное путешествие в Абхазию
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Описание

Что вас ожидает

Гагра и Новый Афон

В очаровательной Гагре я покажу вам легендарный ресторан Гагрипш, Приморский парк и расскажу о трудах принца Ольденбургского. В Новом Афоне вы увидите рукотворный водопад и по желанию посетите таинственную пещеру со сталактитами и сталагмитами. Кроме того, рассмотрите мужской монастырь, основанный монахами в конце XIX века.

Природные сокровища

В первую очередь Абхазия известна захватывающими дух пейзажами. Вы узнаете о флоре и фауны страны, заглянете в Юпшарский каньон и раскроете секрет необычного цвета воды в Голубом озере. Полюбуетесь Молочным водопадом, погуляете по озеру Рица и услышите как научные факты, так и красивые легенды о его происхождении. В завершение посетите дачу Сталина и рассмотрите аутентичные советские интерьеры.

Организационные детали

  • Входные билеты не включены в стоимость: Рицинский парк — 700 р. с человека, Новоафонская пещера (по желанию) — 700 р. с человека
  • Обязательно возьмите паспорт и свидетельство о рождении для детей

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
от вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 12 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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