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история, но рассказанная так здорово, что интересно было и взрослым и детям. Машина отличная, вождение аккуратное. Были ограничены во времени, в итоге успели посмотреть все, что хотели, без суеты и спешки. Очень рекомендую выезжать пораньше утром, были почти одни на озере, когда ехали обратно, нам навстречу непрерывным потоком шли машины и туристические автобусы. Ранний выезд тоже порекомендовал Станислав, за что ему большое спасибо. Ну а красота Абхазии не нуждается в рекомендациях, были 4й раз и предем ещё. Всем добра!