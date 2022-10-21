«Страна души» покорит вас девственной природой, доброжелательными жителями, старинными монастырями и уютными курортами. Вы погуляете по знаменитой Гагре, осмотрите Новоафонский монастырь у подножия горы и полюбуетесь красочным озером Рица. А я расскажу о местном менталитете, истории, традициях и обычаях.

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Описание

Что вас ожидает

Гагра и Новый Афон

В очаровательной Гагре я покажу вам легендарный ресторан Гагрипш, Приморский парк и расскажу о трудах принца Ольденбургского. В Новом Афоне вы увидите рукотворный водопад и по желанию посетите таинственную пещеру со сталактитами и сталагмитами. Кроме того, рассмотрите мужской монастырь, основанный монахами в конце XIX века.

Природные сокровища

В первую очередь Абхазия известна захватывающими дух пейзажами. Вы узнаете о флоре и фауны страны, заглянете в Юпшарский каньон и раскроете секрет необычного цвета воды в Голубом озере. Полюбуетесь Молочным водопадом, погуляете по озеру Рица и услышите как научные факты, так и красивые легенды о его происхождении. В завершение посетите дачу Сталина и рассмотрите аутентичные советские интерьеры.

Организационные детали