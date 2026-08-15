Из Пицунды по Абхазии с душой

Посетить озеро Рица и живописное ущелье с величественным Юпшарским каньоном
«Страна души» покорит вас девственной природой и доброжелательными жителями.

Вы осмотрите жемчужину Кавказа озеро Рица, прогуляетесь по набережной и полюбуетесь красотой ущелья реки Бзыбь и Юпшарского каньон. А я тем временем расскажу о наших традициях и обычаях
5
36 отзывов
Из Пицунды по Абхазии с душой
Из Пицунды по Абхазии с душой
Из Пицунды по Абхазии с душой

Описание экскурсии

Природные сокровища

В первую очередь Абхазия славится захватывающими дух пейзажами. Вы познакомитесь с флорой и фауной страны, заглянете в Юпшарский каньон, узнаете, почему вода в Голубом озере имеет такой необычный цвет, а затем прогуляетесь по берегу озера Рица, любуясь окружающими горными вершинами.

Организационные детали

  • Входные билеты не включены в стоимость: Рицинский парк — 1000 ₽ с чел.
  • Обязательно возьмите с собой наличные деньги
  • Экскурсию проведу я или другой гид из нашей команды

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
В г. ПИЦУНДА, с. ЛИДЗАВА, г. ГАГРА от вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 30% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Станислав
Станислав — ваша команда гидов в Пицунде
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2020 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провели экскурсии для 923 туристов
ЗДРАВСТВУЙТЕ, ДОРОГИЕ ПУТЕШЕСТВЕННИКИ!!! Меня зовут Станислав, я профессиональный гид. Родился и вырос в Пицунде. В моей команде ещё два аттестованных гида. Мы постоянно повышаем свою квалификацию и работаем на хороших, технически исправных автомобилях. Очень дорожим своим именем, поэтому всегда заботимся о комфорте путешественников. С огромным удовольствием покажем вам нашу живописную страну, раскроем её многовековую историю и поделимся местными традициями.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на последних 30 из 36 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
35
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3
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Ирина
В июле ездили на индивидуальную экскурсию на Рицу из Самшитовой рощи. Поездка прошла отлично! Станислав потрясающий рассказчик, очень грамотная речь, много интересных фактов не из раздела местных баек, а настоящая
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история, но рассказанная так здорово, что интересно было и взрослым и детям. Машина отличная, вождение аккуратное. Были ограничены во времени, в итоге успели посмотреть все, что хотели, без суеты и спешки. Очень рекомендую выезжать пораньше утром, были почти одни на озере, когда ехали обратно, нам навстречу непрерывным потоком шли машины и туристические автобусы. Ранний выезд тоже порекомендовал Станислав, за что ему большое спасибо. Ну а красота Абхазии не нуждается в рекомендациях, были 4й раз и предем ещё. Всем добра!

В июле ездили на индивидуальную экскурсию на Рицу из Самшитовой рощи. Поездка прошла отлично! Станислав потрясающий
В июле ездили на индивидуальную экскурсию на Рицу из Самшитовой рощи. Поездка прошла отлично! Станислав потрясающий
В июле ездили на индивидуальную экскурсию на Рицу из Самшитовой рощи. Поездка прошла отлично! Станислав потрясающий
В июле ездили на индивидуальную экскурсию на Рицу из Самшитовой рощи. Поездка прошла отлично! Станислав потрясающий
В июле ездили на индивидуальную экскурсию на Рицу из Самшитовой рощи. Поездка прошла отлично! Станислав потрясающий
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О
Потрясающая экскурсия!
На комфортном автомобиле.
Эта поездка оказалась незабываемым приключением, которое подарило массу ярких впечатлений и настоящих открытий. Во многом этому способствовал профессионализм и увлеченность нашего гида, сумевшего сделать нашу прогулку увлекательной
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и познавательной одновременно.

Особенно приятно отметить индивидуальный подход и внимание ко всем нашим пожеланиям. Мы смогли посетить именно те места, которые хотели увидеть больше всего, насладиться уютными уголками природы, вкуснейшими блюдами местной кухни и атмосферой настоящего абхазского гостеприимства.

Мы получили огромное удовольствие от общения со Станиславом, прониклись любовью к Абхазии и увезли с собой теплые воспоминания и желание вернуться сюда снова.

Рекомендуем всем, кто ищет настоящую душевную встречу с удивительной страной и профессионала своего дела — обязательно выбирайте Станислава в качестве вашего проводника по Абхазии!
РS - в Новый Афон мы тоже ездили со Станиславом!

Потрясающая экскурсия!
Потрясающая экскурсия!
Потрясающая экскурсия!
Потрясающая экскурсия!
Потрясающая экскурсия!
Потрясающая экскурсия!
Потрясающая экскурсия!
Потрясающая экскурсия!+2
Потрясающая экскурсия!
Потрясающая экскурсия!
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А
Были на индивидуальной экскурсии на озеро Рицца. Это незабываемо! Дорога только одна чего стоит, красота неописуемая. По совету гида выехали пораньше и не пожалели, на озере практически не было людей.
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А ещё кушали на великолепном корабле-ресторане, где было очень вкусно 😋. Экскурсовод-квалификацированный специалист высшего уровня, знает всё!!! Да всё не описать, берите экскурсию и сами посмотрите на это великолепие и окунитесь в историю Абхазии

Были на индивидуальной экскурсии на озеро Рицца. Это незабываемо! Дорога только одна чего стоит, красота неописуемая.
Были на индивидуальной экскурсии на озеро Рицца. Это незабываемо! Дорога только одна чего стоит, красота неописуемая.
Были на индивидуальной экскурсии на озеро Рицца. Это незабываемо! Дорога только одна чего стоит, красота неописуемая.
Были на индивидуальной экскурсии на озеро Рицца. Это незабываемо! Дорога только одна чего стоит, красота неописуемая.
Были на индивидуальной экскурсии на озеро Рицца. Это незабываемо! Дорога только одна чего стоит, красота неописуемая.
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Александр
Посетили завораживающую экскурсию на озеро Рица, Станислав много и очень интересно рассказывал во время всего пути, сам маршрут пролегает по красивейшим местам Абхазии на которые невозможно насмотреться! Также во время
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пути посетили лучшую винодельню, приобрели прекрасное вино Абхазии и уникальные глиняные кувшины ручной работы, на обратном пути заехали на пасеку и конечно же пообедали в прекрасном ресторане, отдельно хотим отметить комфортное и аккуратное вождение на хорошем автомобиле. Советуем посещать экскурсии со Станиславом, не пожалеете! Благодарим Станислава ещё много раз, будем обращаться ещё!

Посетили завораживающую экскурсию на озеро Рица, Станислав много и очень интересно рассказывал во время всего пути,
Посетили завораживающую экскурсию на озеро Рица, Станислав много и очень интересно рассказывал во время всего пути,
Посетили завораживающую экскурсию на озеро Рица, Станислав много и очень интересно рассказывал во время всего пути,
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Анна
Замечательные впечатления после поездки на о. Рица в сопровождении Станислава. Выехали пораньше, чтобы приехать на озеро раньше всех. Так и получилось. По дороге внимательно слушали интересный рассказ обо всём, что видели в окно. Всем советую поездку: на комфортабельной машине, со знающим и тактичным гидом и главное - везде без спешки.
Замечательные впечатления после поездки на о. Рица в сопровождении Станислава. Выехали пораньше, чтобы приехать на озеро
Замечательные впечатления после поездки на о. Рица в сопровождении Станислава. Выехали пораньше, чтобы приехать на озеро
Замечательные впечатления после поездки на о. Рица в сопровождении Станислава. Выехали пораньше, чтобы приехать на озеро
Замечательные впечатления после поездки на о. Рица в сопровождении Станислава. Выехали пораньше, чтобы приехать на озеро
Замечательные впечатления после поездки на о. Рица в сопровождении Станислава. Выехали пораньше, чтобы приехать на озеро
Замечательные впечатления после поездки на о. Рица в сопровождении Станислава. Выехали пораньше, чтобы приехать на озеро
Замечательные впечатления после поездки на о. Рица в сопровождении Станислава. Выехали пораньше, чтобы приехать на озеро
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Н
Ездили со Станиславом на оз. Рица. Утром написала, Станислав перезвонил в Макс и уже в обед выехали на экскурсию. Забрали нас вовремя прямо из отеля, вернули туда же. По пути
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до озера, Станислав интересно рассказывал об истории и традициях Абхазии, обращал внимание на красивые и значимые места. На Рице, благодаря спланированному гидом маршруту, не было толп туристов. На обратном пути останавливались у родника, водопада девичьи слезы, у голубого озера, всё с интересными рассказами и беседами. Станислав всегда откликался на наши просьбы об остановках в понравившихся местах с учетом их безопасности для своих туристов. По нашей просьбе завез в прекрасную частную винодельню. Однозначно рекомендую! Вежливый, доброжелательный, ответственный, с отличным чувством юмора человек! Чистый, комфортный и хорошо обслуженный автомобиль на 7 мест.

Ездили со Станиславом на оз. Рица. Утром написала, Станислав перезвонил в Макс и уже в обед
Ездили со Станиславом на оз. Рица. Утром написала, Станислав перезвонил в Макс и уже в обед
Ездили со Станиславом на оз. Рица. Утром написала, Станислав перезвонил в Макс и уже в обед
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