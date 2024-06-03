Экскурсии в Новый Афон из Пицунды

Найдено 10 экскурсий в категории «Новый Афон» в Пицунде, цены от 1 000 ₽, скидки до 20%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Большое знакомство с Абхазией (из Пицунды)
🚗 На машине
скидка
20%
Индивидуальная
9 часов
48 отзывов
Экскурсия из Пицунды: водопады, озера, монастыри Абхазии
Абхазия удивит вас своими природными красотами и историческими памятниками. В один день вы увидите главные достопримечательности и попробуете местные деликатесы
Сегодня в 17:30
Завтра в 09:00
2085016 680 за всё до 7 чел.
Три в одном: озеро Рица, Новый Афон и Гагры
🚗 На машине
скидка
20%
Индивидуальная
9 часов
137 отзывов
Пицунда: озеро Рица, Новый Афон, Гагры - погружение в красоту и историю
Познайте дух Абхазии, посетив её жемчужины: озеро Рица, Новый Афон и Гагры. Насладитесь красотой и узнайте уникальные традиции
Начало: Из отеля Гагра-Пицунде, кпп Псоу +1000,возможно из...
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
1400011 200 за всё до 5 чел.
Из Пицунды - в Новый Афон
🚗 На машине
Индивидуальная
5 часов
23 отзыва
Из Пицунды - в Новый Афон: храмы, парки и водопады Абхазии
Живописные пейзажи, величественные храмы и уютные парки Нового Афона ждут вас! Узнайте местные легенды, посетите христианские памятники и насладитесь природой
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
8 000 за всё до 4 чел.
Новый Афон и форелевое хозяйство из Пицунды
🚗 На машине
скидка
15%
Индивидуальная
7 часов
9 отзывов
Новый Афон и форелевое хозяйство: путешествие из Пицунды
Погрузитесь в историю и природу Абхазии с экскурсией из Пицунды. Откройте для себя Новый Афон и его сокровища
Начало: По договоренности
Завтра в 09:00
11 июня в 09:00
1250010 625 за всё до 7 чел.
Из Пицунды по Абхазии с душой
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
7 отзывов
Из Пицунды по Абхазии с душой: Гагра, Новый Афон, озеро Рица
Погрузитесь в мир девственной природы и древних монастырей Абхазии. Вас ждут Гагра, Новый Афон и легендарное озеро Рица
Начало: ПИЦУНДА, ГАГРА ОТ ОТЕЛЯ
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
13 000 за всё до 5 чел.
Из Пицунды в Новый Афон - экскурсия в мини-группе
🚌 На автобусе
🚐 На микроавтобусе
Групповая
6 часов
27 отзывов
Групповая экскурсия из Пицунды в Новый Афон с посещением монастыря и пещер
Популярный маршрут для тех, кто хочет увидеть Новоафонский монастырь, водопад, пещеры и попробовать абхазские деликатесы. Удобный микроавтобус Mercedes Sprinter
Начало: у вашего отеля в Пицунде
Расписание: ежедневно в 08:30
Завтра в 08:30
10 июня в 08:30
1 000 за человека
Поездка в Новый Афон: обзор древних святыней и природных памятников
Групповая
8 часов
54 отзыва
Поездка в Новый Афон: древние святыни и природные чудеса Абхазии
Захватывающая поездка в Новый Афон, где вас ждут величественные святыни, загадочные пещеры и неповторимые пейзажи
Начало: Ваш отель в Пицунде
Расписание: Выезд около 9:00 в зависимости от вашего расположения
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
1 000 за человека
«Золотое кольцо Абхазии» ПРЕМИУМ: из Пицунды на Рицу и в Новый Афон
Групповая
10 часов
36 отзывов
«Золотое кольцо Абхазии» ПРЕМИУМ: из Пицунды на Рицу и в Новый Афон
Начало: 8HM25889+CQ
Расписание: Время указано приблизительно, будет согласновано накануне выезда
Завтра в 07:45
10 июня в 07:45
1 600 за человека
Путешествие из Пицунды в Новый Афон
Индивидуальная
5 часов
4 отзыва
Путешествие из Пицунды в Новый Афон: от храмов до природных чудес
Погрузитесь в мир духовности и природной красоты во время экскурсии из Пицунды в Новый Афон. Откройте для себя исторические и природные сокровища
Начало: Ваш отель в Гагре или Пицунде
Расписание: По договоренности
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
8 000 за всё до 4 чел.
Новый Афон - переплетение истории и природы из Пицунды
Индивидуальная
6 часов
2 отзыва
Новый Афон из Пицунды: переплетение истории и природы в одной экскурсии
Путешествие из Пицунды в Новый Афон - это возможность познакомиться с уникальной культурой и природой Абхазии
Начало: Ваш отель
Расписание: В любой день, по договоренности с туристом
16 июня в 09:00
23 июня в 09:00
12 000 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • И
    Игорь
    3 июня 2024
    Три в одном: озеро Рица, Новый Афон и Гагры
    Всё на отлично. Рекомендую. Если у вас что-то не получилось или что-то не понравилось, то это вы не обговорили с гидом.
  • Е
    Елена
    30 мая 2024
    Три в одном: озеро Рица, Новый Афон и Гагры
    Замечательный гид! Однозначно буду советовать всем друзьям и знакомым. Замечательно все от момента встречи до завершения путешествия! Успели посмотреть все, что хотели. Очень комфортная машина для путешествия с ребенком (3 года), аккуратная езда. Спасибо большое, теперь только к Вам!
    Замечательный гид! Однозначно буду советовать всем друзьям и знакомым. Замечательно все от момента встречи до завершенияЗамечательный гид! Однозначно буду советовать всем друзьям и знакомым. Замечательно все от момента встречи до завершенияЗамечательный гид! Однозначно буду советовать всем друзьям и знакомым. Замечательно все от момента встречи до завершенияЗамечательный гид! Однозначно буду советовать всем друзьям и знакомым. Замечательно все от момента встречи до завершенияЗамечательный гид! Однозначно буду советовать всем друзьям и знакомым. Замечательно все от момента встречи до завершенияЗамечательный гид! Однозначно буду советовать всем друзьям и знакомым. Замечательно все от момента встречи до завершенияЗамечательный гид! Однозначно буду советовать всем друзьям и знакомым. Замечательно все от момента встречи до завершения
  • М
    Марина
    11 мая 2024
    Три в одном: озеро Рица, Новый Афон и Гагры
    Адгур интеллигентный, культурный, рассказывает чётко и ясно, интересно. Подстроился под наши пожелания, не было ничего лишнего. Комфортный автомобиль! Нигде никого не ждали, никаких навязанных магазинов и точек, как в организованных экскурсиях. Теперь только такой формат экскурсий! Очень рекомендуем!
  • В
    Владлена
    23 апреля 2024
    Поездка в Новый Афон: обзор древних святыней и природных памятников
    Салима(гид) потрясающая, внимательная, заботливая, понимающая и отзывчивая! Отдых с ней прошёл на Ура! Всех благ Вам и успехов! До новых встреч!
  • Д
    Дарья
    30 марта 2024
    Большое знакомство с Абхазией (из Пицунды)
    Нам невероятно понравилось, несмотря на то что в Абхазии мы уже были. Путешествие было максимально комфортным, интересным, информативным. Учли все наши пожелания. Теперь влюблены окончательно и бесповоротно!
  • С
    Светлана
    24 марта 2024
    Поездка в Новый Афон: обзор древних святыней и природных памятников
    Спасибо огромное за интересную экскурсию. Экскурсовод Ирэн (надеюсь правильно написала имя) очень приятная девушка, рассказывала интересно и познавательно, мы все
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    под большим впечатлением остались. Водитель тоже молодец, не помню к сожалению его имя, вез нас аккуратно, доставил в целости и сохранности обратно в отель. Когда вернусь снова в Абхазию, обязательно обращусь снова в агенство Спутник!!

  • М
    Мария
    14 марта 2024
    Поездка в Новый Афон: обзор древних святыней и природных памятников
    Экскурсия полностью соответствует ожиданиям. Интересно было и детям, которые отметили чувство юмора гида. Единственный минус - организационный недочёт, заявленные программы в межсезонье приводятся не каждый день, что не отражается в модуле бронирования.
  • Н
    Наталья
    28 февраля 2024
    Из Пицунды по Абхазии с душой
    Спасибо огромное за экскурсию. Абхазия в нашем сердце навсегда! Все организовано на высшем уровне, от комфортабельного автомобиля до выбора маршрутов, знание истории и культуры народа. Непременно буду Вас рекомендовать друзьям и знакомым!
  • И
    Ирина
    26 февраля 2024
    «Золотое кольцо Абхазии» ПРЕМИУМ: из Пицунды на Рицу и в Новый Афон
    Экскурсия красивая, огромное спасибо Мактине,прекрасный гид. Только хотелось бы сократить время на медовый бизнес,много лишнего.
  • В
    Виктория
    10 декабря 2023
    «Золотое кольцо Абхазии» ПРЕМИУМ: из Пицунды на Рицу и в Новый Афон
    Всё очень понравилось! Дегустация вкуснейшего вина, сыра, мяса, мёда! Учитывались пожелания всей группы! Отдельная благодарность нашему гиду Саиду Викторовичу! Весь
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    наш путь сопровождался интереснейшим рассказом об истории и быте Абхазии. Так же хочется поблагодарить нашего водителя! Спасибо огромное за такой насыщенный день!

Ответы на вопросы от путешественников по Пицунде в категории «Новый Афон»

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В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 10
  1. Большое знакомство с Абхазией (из Пицунды)
  2. Три в одном: озеро Рица, Новый Афон и Гагры
  3. Из Пицунды - в Новый Афон
  4. Новый Афон и форелевое хозяйство из Пицунды
  5. Из Пицунды по Абхазии с душой
Какие места ещё посмотреть в Пицунде
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  1. Озеро Рица
  2. Голубое озеро
  3. Юпшарский каньон
  4. Набережная
  5. Гегский водопад
  6. Водопад Молочный
Сколько стоит экскурсия по Пицунде в июне 2024
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