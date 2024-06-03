1 чел.
По популярности
скидка
20%
Индивидуальная
9 часов
Экскурсия из Пицунды: водопады, озера, монастыри Абхазии
Абхазия удивит вас своими природными красотами и историческими памятниками. В один день вы увидите главные достопримечательности и попробуете местные деликатесы
Сегодня в 17:30
Завтра в 09:00
2085016 680₽ за всё до 7 чел.
скидка
20%
Индивидуальная
9 часов
Пицунда: озеро Рица, Новый Афон, Гагры - погружение в красоту и историю
Познайте дух Абхазии, посетив её жемчужины: озеро Рица, Новый Афон и Гагры. Насладитесь красотой и узнайте уникальные традиции
Начало: Из отеля Гагра-Пицунде, кпп Псоу +1000,возможно из...
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
1400011 200₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
5 часов
Из Пицунды - в Новый Афон: храмы, парки и водопады Абхазии
Живописные пейзажи, величественные храмы и уютные парки Нового Афона ждут вас! Узнайте местные легенды, посетите христианские памятники и насладитесь природой
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
8 000₽ за всё до 4 чел.
скидка
15%
Индивидуальная
7 часов
Новый Афон и форелевое хозяйство: путешествие из Пицунды
Погрузитесь в историю и природу Абхазии с экскурсией из Пицунды. Откройте для себя Новый Афон и его сокровища
Начало: По договоренности
Завтра в 09:00
11 июня в 09:00
1250010 625₽ за всё до 7 чел.
Индивидуальная
8 часов
Из Пицунды по Абхазии с душой: Гагра, Новый Афон, озеро Рица
Погрузитесь в мир девственной природы и древних монастырей Абхазии. Вас ждут Гагра, Новый Афон и легендарное озеро Рица
Начало: ПИЦУНДА, ГАГРА ОТ ОТЕЛЯ
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
13 000₽ за всё до 5 чел.
Групповая
6 часов
Групповая экскурсия из Пицунды в Новый Афон с посещением монастыря и пещер
Популярный маршрут для тех, кто хочет увидеть Новоафонский монастырь, водопад, пещеры и попробовать абхазские деликатесы. Удобный микроавтобус Mercedes Sprinter
Начало: у вашего отеля в Пицунде
Расписание: ежедневно в 08:30
Завтра в 08:30
10 июня в 08:30
1 000₽ за человека
Групповая
8 часов
Поездка в Новый Афон: древние святыни и природные чудеса Абхазии
Захватывающая поездка в Новый Афон, где вас ждут величественные святыни, загадочные пещеры и неповторимые пейзажи
Начало: Ваш отель в Пицунде
Расписание: Выезд около 9:00 в зависимости от вашего расположения
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
1 000₽ за человека
Групповая
10 часов
«Золотое кольцо Абхазии» ПРЕМИУМ: из Пицунды на Рицу и в Новый Афон
Начало: 8HM25889+CQ
Расписание: Время указано приблизительно, будет согласновано накануне выезда
Завтра в 07:45
10 июня в 07:45
1 600₽ за человека
Индивидуальная
5 часов
Путешествие из Пицунды в Новый Афон: от храмов до природных чудес
Погрузитесь в мир духовности и природной красоты во время экскурсии из Пицунды в Новый Афон. Откройте для себя исторические и природные сокровища
Начало: Ваш отель в Гагре или Пицунде
Расписание: По договоренности
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
8 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
6 часов
Новый Афон из Пицунды: переплетение истории и природы в одной экскурсии
Путешествие из Пицунды в Новый Афон - это возможность познакомиться с уникальной культурой и природой Абхазии
Начало: Ваш отель
Расписание: В любой день, по договоренности с туристом
16 июня в 09:00
23 июня в 09:00
12 000₽ за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ИИгорь3 июня 2024Всё на отлично. Рекомендую. Если у вас что-то не получилось или что-то не понравилось, то это вы не обговорили с гидом.
- ЕЕлена30 мая 2024Замечательный гид! Однозначно буду советовать всем друзьям и знакомым. Замечательно все от момента встречи до завершения путешествия! Успели посмотреть все, что хотели. Очень комфортная машина для путешествия с ребенком (3 года), аккуратная езда. Спасибо большое, теперь только к Вам!
- ММарина11 мая 2024Адгур интеллигентный, культурный, рассказывает чётко и ясно, интересно. Подстроился под наши пожелания, не было ничего лишнего. Комфортный автомобиль! Нигде никого не ждали, никаких навязанных магазинов и точек, как в организованных экскурсиях. Теперь только такой формат экскурсий! Очень рекомендуем!
- ВВладлена23 апреля 2024Салима(гид) потрясающая, внимательная, заботливая, понимающая и отзывчивая! Отдых с ней прошёл на Ура! Всех благ Вам и успехов! До новых встреч!
- ДДарья30 марта 2024Нам невероятно понравилось, несмотря на то что в Абхазии мы уже были. Путешествие было максимально комфортным, интересным, информативным. Учли все наши пожелания. Теперь влюблены окончательно и бесповоротно!
- ССветлана24 марта 2024Спасибо огромное за интересную экскурсию. Экскурсовод Ирэн (надеюсь правильно написала имя) очень приятная девушка, рассказывала интересно и познавательно, мы все
- ММария14 марта 2024Экскурсия полностью соответствует ожиданиям. Интересно было и детям, которые отметили чувство юмора гида. Единственный минус - организационный недочёт, заявленные программы в межсезонье приводятся не каждый день, что не отражается в модуле бронирования.
- ННаталья28 февраля 2024Спасибо огромное за экскурсию. Абхазия в нашем сердце навсегда! Все организовано на высшем уровне, от комфортабельного автомобиля до выбора маршрутов, знание истории и культуры народа. Непременно буду Вас рекомендовать друзьям и знакомым!
- ИИрина26 февраля 2024Экскурсия красивая, огромное спасибо Мактине,прекрасный гид. Только хотелось бы сократить время на медовый бизнес,много лишнего.
- ВВиктория10 декабря 2023Всё очень понравилось! Дегустация вкуснейшего вина, сыра, мяса, мёда! Учитывались пожелания всей группы! Отдельная благодарность нашему гиду Саиду Викторовичу! Весь
Ответы на вопросы от путешественников по Пицунде в категории «Новый Афон»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Пицунде
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 10
Какие места ещё посмотреть в Пицунде
6 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
Сколько стоит экскурсия по Пицунде в июне 2024
Сейчас в Пицунде в категории "Новый Афон" можно забронировать 10 экскурсий и билетов от 1 000 до 16 680 со скидкой до 20%. Туристы уже оставили гидам 347 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.75 из 5
Купите самую интересную из 10 экскурсий в Пицунде на 2024 год по теме «Новый Афон», 347 ⭐ отзывов, цены от 1000₽. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август