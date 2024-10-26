Будем наслаждаться местной природой, практиковать йогу и медитации, стоять на гвоздях и заниматься гимнастикой по системе «Белояр». Вы скорректируете семейные установки через тренинг и будете вести дневник благодарности. Присоединяйтесь и перезагружайтесь!
Описание тура
Организационные детали
Снаряжение:
- Коврик для йоги (при отсутствии выдаётся на месте)
- Бутылка/термос (1-2 л)
- Солнцезащитные очки
- Рюкзак (10-25 л.)
- Трекинговые палки (пригодятся в двух походах)
Личные вещи:
- Средство от загара
- Индивидуальные лекарственные средства (общая аптечка будет у организаторов)
- Деньги: наличные или карта
- Зубная щетка и зубная паста + прочие косметико-гигиенические средства
- Документы
Одежда:
- Для йоги: удобная одежда, не стесняющая движения
- Одежда для прохладной погоды
- Удобная треккинговая обувь или кроссовки
- Пара сланцев/вьетнамок
- Головной убор и крем для защиты от солнца
- Плавки/купальник
Проживание. В отеле «София». Размещение двухместное, возможно одноместное за доплату.
Питание. Не входит в стоимость. Трёхразовое питание от повара (от 1200 руб. в сутки). В основе меню — вегетарианские блюда, но возможно включение в рацион животного белка.
Дети. Возможно участие с детьми любого возраста. Дети до 3 лет (без предоставления места) — бесплатно, от 3 до 12 лет — бесплатное размещение без доп. места.
Программа тура по дням
Прибытие в Абхазию
Встретим вас в аэропорту Адлера и поедем в отель. Разместившись, пообедаем и отдохнём после дороги. Затем вас ждёт брифинг. Познакомимся друг с другом и проведём первую практику йоги. Вечером — ужин.
Йога, экскурсия по Пицунде
Встаём в 6:00 и начинаем день с медитации. Затем займёмся йогой, позавтракаем и отправимся на экскурсию по Пицунде. Прогуляемся по живописным локациям недалеко от отеля и выберем самые подходящие места для поиска контакта с собой.
После обеда вас ждут игры, которые помогут познакомиться поближе. Вечером проведём мастер-класс, на котором отстроим асаны и техники крийя-йоги. Дети в это время займутся рисованием.
Юпшарский каньон и озеро Рица: треккинг с медитациями
Сегодня также встаём рано. После утренней йоги и самомассажа вас ждёт экскурсия по Юпшарскому каньону — живописному ущелью, расположенному на высоте около 400 метров над уровнем моря. Он образовался в результате многовековой работы реки Юпшара, которая прорезала себе путь через известняковые породы. Полюбуемся невероятным озером Рица и проведём медитацию, наслаждаясь звуками природы.
Вечером проведём практику, которая способствует улучшению обмена веществ. Поужинав, обратимся к дневнику благодарности.
Освоение новых практик
В этот день после подъёма проведём медитацию присутствия. Сделаем интервальную тренировку и комплекс упражнений для расслабления глаз. Вы также сможете попрактиковать гвоздестояние, чтобы устранить негативные мысли. Вечером поделимся основами массажных техник для работы с убеждениями.
Восхождение на гору Мамдзышха, лимфодренажный массаж и йога-нидра
Утром разгоним лимфу с помощью массажа, проведём медитацию прощения, а после отправимся к горе Мамдзышха. Это одна из самых высоких гор в Абхазии, расположенная недалеко от города Гагра. Её высота составляет 1873 метра над уровнем моря. Раскрепостимся через игры, а вечером проведём занятие йоги-нидры с дыхательными практиками.
Гимнастика по системе «Белояр», тренинг по установкам в семье
Утренняя медитация — залог гармоничного дня. Сегодня вы позанимаетесь по системе «Белояр» — суставной нейроортопедической гимнастикой для позвоночника. Также вас ждёт хлопковый массаж, а после завтрака мы проведём тренинг, который поможет вам скорректировать свои семейные установки.
Постоим на гвоздях, проведём вечернюю йогу. На мастер-классе познакомим вас в массажем ребозо. Поужинаем и сделаем записи в дневнике благодарности.
Свободный день
Сегодня желающие отправятся на экскурсию в Новый Афон или Сухум. По пути закупимся деликатесами и подарками для себя и близких.
Вечером для детей проведут практику на улицу, а вы сможете помедитировать и уделить время дневнику благодарности. Далее соберёмся на заключительный ужин и общий круг.
Окончание тура
Утром медитируем и практикуем Сурья-намаскар — комплекс упражнений в йоге, который также называют «приветствие солнцу». Он состоит из 12 асан, которые выполняются последовательно. Сурья намаскар сочетает в себе элементы растяжки, укрепления и расслабления мышц, а также дыхательные практики.
Наше путешествие подошло к концу. Мы проводим вас в аэропорт ко времени вылета. До новых встреч!
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Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|39 500 ₽
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание
- Трансфер из/до аэропорта
- Услуги инструкторов
- Йога и другие практики
Что не входит в цену
- Переезд/перелёт до Адлера и обратно
- Питание - от 1200 руб. в сутки
- Экскурсии - от 500 руб
- Личные расходы