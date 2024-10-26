Снаряжение:

- Коврик для йоги (при отсутствии выдаётся на месте)

- Бутылка/термос (1-2 л)

- Солнцезащитные очки

- Рюкзак (10-25 л.)

- Трекинговые палки (пригодятся в двух походах)

Личные вещи:

- Средство от загара

- Индивидуальные лекарственные средства (общая аптечка будет у организаторов)

- Деньги: наличные или карта

- Зубная щетка и зубная паста + прочие косметико-гигиенические средства

- Документы

Одежда:

- Для йоги: удобная одежда, не стесняющая движения

- Одежда для прохладной погоды

- Удобная треккинговая обувь или кроссовки

- Пара сланцев/вьетнамок

- Головной убор и крем для защиты от солнца

- Плавки/купальник

Проживание. В отеле «София». Размещение двухместное, возможно одноместное за доплату.

Питание. Не входит в стоимость. Трёхразовое питание от повара (от 1200 руб. в сутки). В основе меню — вегетарианские блюда, но возможно включение в рацион животного белка.

Дети. Возможно участие с детьми любого возраста. Дети до 3 лет (без предоставления места) — бесплатно, от 3 до 12 лет — бесплатное размещение без доп. места.