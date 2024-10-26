Перезагрузка в Абхазии: йога-тур с духовными практиками и экскурсиями

Подняться на гору Мамдзышха, помедитировать у озера Рица и освоить массажные техники
Спокойствие, умиротворение и гармония — всё это ждёт вас в нашем осознанном путешествии в Абхазию.

Будем наслаждаться местной природой, практиковать йогу и медитации, стоять на гвоздях и заниматься гимнастикой по системе «Белояр». Вы скорректируете семейные установки через тренинг и будете вести дневник благодарности. Присоединяйтесь и перезагружайтесь!
Перезагрузка в Абхазии: йога-тур с духовными практиками и экскурсиями
Перезагрузка в Абхазии: йога-тур с духовными практиками и экскурсиями
Перезагрузка в Абхазии: йога-тур с духовными практиками и экскурсиями
Ближайшие даты:
Время начала: 10:00

Описание тура

Организационные детали

Снаряжение:
- Коврик для йоги (при отсутствии выдаётся на месте)
- Бутылка/термос (1-2 л)
- Солнцезащитные очки
- Рюкзак (10-25 л.)
- Трекинговые палки (пригодятся в двух походах)

Личные вещи:
- Средство от загара
- Индивидуальные лекарственные средства (общая аптечка будет у организаторов)
- Деньги: наличные или карта
- Зубная щетка и зубная паста + прочие косметико-гигиенические средства
- Документы

Одежда:
- Для йоги: удобная одежда, не стесняющая движения
- Одежда для прохладной погоды
- Удобная треккинговая обувь или кроссовки
- Пара сланцев/вьетнамок
- Головной убор и крем для защиты от солнца
- Плавки/купальник

Проживание. В отеле «София». Размещение двухместное, возможно одноместное за доплату.

Питание. Не входит в стоимость. Трёхразовое питание от повара (от 1200 руб. в сутки). В основе меню — вегетарианские блюда, но возможно включение в рацион животного белка.

Дети. Возможно участие с детьми любого возраста. Дети до 3 лет (без предоставления места) — бесплатно, от 3 до 12 лет — бесплатное размещение без доп. места.

Программа тура по дням

1 день

Прибытие в Абхазию

Встретим вас в аэропорту Адлера и поедем в отель. Разместившись, пообедаем и отдохнём после дороги. Затем вас ждёт брифинг. Познакомимся друг с другом и проведём первую практику йоги. Вечером — ужин.

Прибытие в АбхазиюПрибытие в АбхазиюПрибытие в АбхазиюПрибытие в Абхазию
2 день

Йога, экскурсия по Пицунде

Встаём в 6:00 и начинаем день с медитации. Затем займёмся йогой, позавтракаем и отправимся на экскурсию по Пицунде. Прогуляемся по живописным локациям недалеко от отеля и выберем самые подходящие места для поиска контакта с собой.

После обеда вас ждут игры, которые помогут познакомиться поближе. Вечером проведём мастер-класс, на котором отстроим асаны и техники крийя-йоги. Дети в это время займутся рисованием.

Йога, экскурсия по ПицундеЙога, экскурсия по ПицундеЙога, экскурсия по ПицундеЙога, экскурсия по Пицунде
3 день

Юпшарский каньон и озеро Рица: треккинг с медитациями

Сегодня также встаём рано. После утренней йоги и самомассажа вас ждёт экскурсия по Юпшарскому каньону — живописному ущелью, расположенному на высоте около 400 метров над уровнем моря. Он образовался в результате многовековой работы реки Юпшара, которая прорезала себе путь через известняковые породы. Полюбуемся невероятным озером Рица и проведём медитацию, наслаждаясь звуками природы.

Вечером проведём практику, которая способствует улучшению обмена веществ. Поужинав, обратимся к дневнику благодарности.

Юпшарский каньон и озеро Рица: треккинг с медитациямиЮпшарский каньон и озеро Рица: треккинг с медитациямиЮпшарский каньон и озеро Рица: треккинг с медитациямиЮпшарский каньон и озеро Рица: треккинг с медитациями
4 день

Освоение новых практик

В этот день после подъёма проведём медитацию присутствия. Сделаем интервальную тренировку и комплекс упражнений для расслабления глаз. Вы также сможете попрактиковать гвоздестояние, чтобы устранить негативные мысли. Вечером поделимся основами массажных техник для работы с убеждениями.

Освоение новых практикОсвоение новых практикОсвоение новых практикОсвоение новых практик
5 день

Восхождение на гору Мамдзышха, лимфодренажный массаж и йога-нидра

Утром разгоним лимфу с помощью массажа, проведём медитацию прощения, а после отправимся к горе Мамдзышха. Это одна из самых высоких гор в Абхазии, расположенная недалеко от города Гагра. Её высота составляет 1873 метра над уровнем моря. Раскрепостимся через игры, а вечером проведём занятие йоги-нидры с дыхательными практиками.

Восхождение на гору Мамдзышха, лимфодренажный массаж и йога-нидраВосхождение на гору Мамдзышха, лимфодренажный массаж и йога-нидраВосхождение на гору Мамдзышха, лимфодренажный массаж и йога-нидраВосхождение на гору Мамдзышха, лимфодренажный массаж и йога-нидра
6 день

Гимнастика по системе «Белояр», тренинг по установкам в семье

Утренняя медитация — залог гармоничного дня. Сегодня вы позанимаетесь по системе «Белояр» — суставной нейроортопедической гимнастикой для позвоночника. Также вас ждёт хлопковый массаж, а после завтрака мы проведём тренинг, который поможет вам скорректировать свои семейные установки.

Постоим на гвоздях, проведём вечернюю йогу. На мастер-классе познакомим вас в массажем ребозо. Поужинаем и сделаем записи в дневнике благодарности.

Гимнастика по системе «Белояр», тренинг по установкам в семьеГимнастика по системе «Белояр», тренинг по установкам в семьеГимнастика по системе «Белояр», тренинг по установкам в семьеГимнастика по системе «Белояр», тренинг по установкам в семье
7 день

Свободный день

Сегодня желающие отправятся на экскурсию в Новый Афон или Сухум. По пути закупимся деликатесами и подарками для себя и близких.

Вечером для детей проведут практику на улицу, а вы сможете помедитировать и уделить время дневнику благодарности. Далее соберёмся на заключительный ужин и общий круг.

Свободный деньСвободный деньСвободный деньСвободный день
8 день

Окончание тура

Утром медитируем и практикуем Сурья-намаскар — комплекс упражнений в йоге, который также называют «приветствие солнцу». Он состоит из 12 асан, которые выполняются последовательно. Сурья намаскар сочетает в себе элементы растяжки, укрепления и расслабления мышц, а также дыхательные практики.

Наше путешествие подошло к концу. Мы проводим вас в аэропорт ко времени вылета. До новых встреч!

Окончание тураОкончание тураОкончание тура

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Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет39 500 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 12% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • Трансфер из/до аэропорта
  • Услуги инструкторов
  • Йога и другие практики
Что не входит в цену
  • Переезд/перелёт до Адлера и обратно
  • Питание - от 1200 руб. в сутки
  • Экскурсии - от 500 руб
  • Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Аэропорт Адлера, время зависит от времени вашего прибытия
Завершение: Аэропорт Адлера, время зависит от времени вашего обратного рейса
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 12% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Тур входит в следующие категории Пицунды

ИндивидуальныеГрупповыеМожно с детьмиЛетниеОзеро РицаПопулярные местаПрирода и пейзажиЮпшарский каньонГоры
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