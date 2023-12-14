Команы: место силы Восточной Абхазии

Индивидуальная экскурсия в Сухуме
Прикоснитесь к древнейшим христианским реликвиям Абхазии и посетите трижды святое место — село Команы, побывать в котором мечтают многие православные христиане.

Именно здесь были погребены Иоанн Златоуст и Святой мученик Василиск, а в гроте неподалеку была найдена голова Иоанна Крестителя.
Команы: место силы Восточной Абхазии
Команы: место силы Восточной Абхазии
Команы: место силы Восточной Абхазии
Команы: место силы Восточной Абхазии
Команы: место силы Восточной Абхазии
Команы: место силы Восточной Абхазии
Ближайшие даты:
14
дек
15
дек
16
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даты

Что вас ожидает:

  • Город Гагра
  • Город Сухум
  • Замок Баграта
  • Беслетский мост
  • Село Команы
  • Место третьего обретения главы Иоанна Крестителя
  • Источник и храм Святого Василискаса
  • Монастырь Иоанна Златоуста
  • Обезьяний питомник

Описание

Что вас ожидает: В этой поездке мы посетим Гагру, столицу Абхазии — Сухум, замок Баграта, Беслетский мост — один из древнейших архитектурных памятников в окрестностях Сухума. Главная достопримечательность на маршруте — трижды святое место Команы, одно из самых почитаемых и намоленых в Абхазии. Многие православные христиане стремятся здесь побывать. В этом месте погребены Святой Мученик Василиск и Иоанн Златоуст, а в гроте недалеко от села произошло Третье обретение главы Иоанна Крестителя.

По запросу

Ответы на вопросы

Что входит
  • Услуги гида
  • Транспорт
Что не входит
  • Обезьяний питомник: взрослый билет — 400 руб.
  • Детский (7-12 лет) — 150 руб
Место начала и завершения?
Место вашего проживания
Когда и сколько длится?
Когда: По запросу
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 174 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Важная информация
  • Мы заберем вас из Адлера, центрального Сочи или Красной Поляны (при доплате за расстояние). Ваша поездка будет очень комфортной благодаря современному минивэну VIP-класса. С вами будет первоклассный гид, который проведет незабываемый тур по Абхазии.
  • Важная информация:
  • Взрослым необходимо предоставить паспорт, детям — свидетельство о рождении. Если паспорт в ненадлежащем виде, то рекомендуем взять загранпаспорт, иначе могут не пропустить.
  • Дети до 18 лет могут ехать только в сопровождении взрослого.
  • Если ребенок едет без сопровождения законного родителя, то нужно предоставить нотариальную доверенность (оригинал) с разрешением от родителей на доверенное лицо на въезд в Абхазию.
  • Необходимо подтверждение отсутствия судимостей и задолженностей перед судебными приставами (заходим на Госуслуги и на ФССП, и по ИНН проверяем, есть ли запрет на выезд).
  • Домашних животных провозить можно, но обязательно наличие паспорта прививок и переноски
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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