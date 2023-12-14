Прикоснитесь к древнейшим христианским реликвиям Абхазии и посетите трижды святое место — село Команы, побывать в котором мечтают многие православные христиане.
Именно здесь были погребены Иоанн Златоуст и Святой мученик Василиск, а в гроте неподалеку была найдена голова Иоанна Крестителя.
Именно здесь были погребены Иоанн Златоуст и Святой мученик Василиск, а в гроте неподалеку была найдена голова Иоанна Крестителя.
Ближайшие даты:
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Что вас ожидает:
- Город Гагра
- Город Сухум
- Замок Баграта
- Беслетский мост
- Село Команы
- Место третьего обретения главы Иоанна Крестителя
- Источник и храм Святого Василискаса
- Монастырь Иоанна Златоуста
- Обезьяний питомник
Описание
Что вас ожидает: В этой поездке мы посетим Гагру, столицу Абхазии — Сухум, замок Баграта, Беслетский мост — один из древнейших архитектурных памятников в окрестностях Сухума. Главная достопримечательность на маршруте — трижды святое место Команы, одно из самых почитаемых и намоленых в Абхазии. Многие православные христиане стремятся здесь побывать. В этом месте погребены Святой Мученик Василиск и Иоанн Златоуст, а в гроте недалеко от села произошло Третье обретение главы Иоанна Крестителя.
По запросу
Ответы на вопросы
- Что входит
- Услуги гида
- Транспорт
- Что не входит
- Обезьяний питомник: взрослый билет — 400 руб.
- Детский (7-12 лет) — 150 руб
- Место начала и завершения?
- Место вашего проживания
- Когда и сколько длится?
- Когда: По запросуЭкскурсия длится около 12 часовБронировать нужно заранее, минимум за 174 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
- Важная информация
- Мы заберем вас из Адлера, центрального Сочи или Красной Поляны (при доплате за расстояние). Ваша поездка будет очень комфортной благодаря современному минивэну VIP-класса. С вами будет первоклассный гид, который проведет незабываемый тур по Абхазии.
- Важная информация:
- Взрослым необходимо предоставить паспорт, детям — свидетельство о рождении. Если паспорт в ненадлежащем виде, то рекомендуем взять загранпаспорт, иначе могут не пропустить.
- Дети до 18 лет могут ехать только в сопровождении взрослого.
- Если ребенок едет без сопровождения законного родителя, то нужно предоставить нотариальную доверенность (оригинал) с разрешением от родителей на доверенное лицо на въезд в Абхазию.
- Необходимо подтверждение отсутствия судимостей и задолженностей перед судебными приставами (заходим на Госуслуги и на ФССП, и по ИНН проверяем, есть ли запрет на выезд).
- Домашних животных провозить можно, но обязательно наличие паспорта прививок и переноски
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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