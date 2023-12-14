Прикоснитесь к древнейшим христианским реликвиям Абхазии и посетите трижды святое место — село Команы, побывать в котором мечтают многие православные христиане. Именно здесь были погребены Иоанн Златоуст и Святой мученик Василиск, а в гроте неподалеку была найдена голова Иоанна Крестителя.

Описание

Что вас ожидает: В этой поездке мы посетим Гагру, столицу Абхазии — Сухум, замок Баграта, Беслетский мост — один из древнейших архитектурных памятников в окрестностях Сухума. Главная достопримечательность на маршруте — трижды святое место Команы, одно из самых почитаемых и намоленых в Абхазии. Многие православные христиане стремятся здесь побывать. В этом месте погребены Святой Мученик Василиск и Иоанн Златоуст, а в гроте недалеко от села произошло Третье обретение главы Иоанна Крестителя.