2 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Укромная и тихая «Малая Рица» долгое время была труднодоступной для путешественников и благодаря этому сохранила свое первозданное очарование. На пути к озеру мы будем останавливаться в самых известных природных местах Абхазии: вы побываете возле легендарных водопадов, увидите знаменитый каньон «Юпшарские ворота», взглянете на окрестности с прекрасной смотровой площадки и познакомитесь с сестрами-Рицами.

Что вас ожидает

Потрясающая природа Абхазии — водопады, каньоны, горы и реки

Следуя по Рицинскому шоссе, мы отправимся к Бзыбскому ущелью, где перед вами откроется великолепная панорама. Возле водопада с поэтическим названием «Девичьи слёзы», где, по поверьям, исполняются самые заветные желания, я расскажу вам местную легенду, и образ воды, стекающей сквозь толщу известняковых скал, как хрустальные капли слёз, наполнится смыслом. У крошечного, но очень глубокого колоритного «Голубого озера», окружённого суровыми скалами, вы сможете сделать потрясающие снимки. Затем мы поедем по ажурному зелёному тоннелю в ущелье реки Юпшара, где вас заключит в свои могущественные объятия красивый узкий каньон «Каменный мешок», известный как «Юпшарские ворота». Не обойдем вниманием и огромный «Камень поцелуев», фаворит у влюблённых пар. Обязательно остановимся у водопада «Мужские слёзы», скупые струи которого сдержанно стекают по отвесной скале. Здесь вы также услышите древнюю легенду и секрет его названия. Дальше по горному склону над руслом реки мы доберёмся до «Чабгарского карниза», головокружительной смотровой площадки. Отсюда вам откроются завораживающие пейзажи и великолепный вид на горы Гагрского хребта.

Две «Рицы»

Мы поднимемся по глубокому скальному каньону в горы, к легендарному озеру Рица, где вы сможете прокатиться на белоснежных катамаранах. А после этого устремимся в гору по небольшому серпантину, где начинается пешая тропинка к озеру Малая Рица, которую мы преодолеем минут за 40. Этот путь можно будет проделать и на лошадях. Эта точка нашего маршрута станет кульминацией всей программы — вы увидите поросшие пихтовым лесом склоны гор и огромный обрыв горы Пшегишхва, которая бережно обнимает у своего подножия дивное, будто затерянное в далеком прошлом, озеро. Благодаря отражениям в воде этот пейзаж создаёт фантастическую картину! Этот удивительный водоем питается исключительно атмосферными осадками — ни одна постоянная река не втекает и не вытекает из него. По гладкому зеркалу воды скользят водомерки, устраивают многоголосные концерты лягушки, а главный житель озера — тритон гребенчатый — занесен в международную Красную книгу!

На обратном пути мы объедем Рицу с северного берега, чтобы добраться к «Молочному водопаду» и устью «реки Лачиста», откуда открывается совершенно иной, не менее красивый вид на озеро.

Кому подойдет экскурсия

Избирательным ценителям нетронутых мест дикой природы. И всем-всем-всем!