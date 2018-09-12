2 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

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Малая Рица, легендарные водопады, каньоны и горы

Данил
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Данил – ваш гид
Укромная и тихая «Малая Рица» долгое время была труднодоступной для путешественников и благодаря этому сохранила свое первозданное очарование.

На пути к озеру мы будем останавливаться в самых известных природных местах Абхазии: вы побываете возле легендарных водопадов, увидите знаменитый каньон «Юпшарские ворота», взглянете на окрестности с прекрасной смотровой площадки и познакомитесь с сестрами-Рицами.
От 8500 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 5 друзей
На автомобиле
Продолжительность 8 часов
До 6 человек
Можно с детьми
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У этой экскурсии2 отзыва
5
Первозданные виды Абхазии
Первозданные виды Абхазии

Что вас ожидает

Потрясающая природа Абхазии — водопады, каньоны, горы и реки
Следуя по Рицинскому шоссе, мы отправимся к Бзыбскому ущелью, где перед вами откроется великолепная панорама. Возле водопада с поэтическим названием «Девичьи слёзы», где, по поверьям, исполняются самые заветные желания, я расскажу вам местную легенду, и образ воды, стекающей сквозь толщу известняковых скал, как хрустальные капли слёз, наполнится смыслом. У крошечного, но очень глубокого колоритного «Голубого озера», окружённого суровыми скалами, вы сможете сделать потрясающие снимки. Затем мы поедем по ажурному зелёному тоннелю в ущелье реки Юпшара, где вас заключит в свои могущественные объятия красивый узкий каньон «Каменный мешок», известный как «Юпшарские ворота». Не обойдем вниманием и огромный «Камень поцелуев», фаворит у влюблённых пар. Обязательно остановимся у водопада «Мужские слёзы», скупые струи которого сдержанно стекают по отвесной скале. Здесь вы также услышите древнюю легенду и секрет его названия. Дальше по горному склону над руслом реки мы доберёмся до «Чабгарского карниза», головокружительной смотровой площадки. Отсюда вам откроются завораживающие пейзажи и великолепный вид на горы Гагрского хребта.

Две «Рицы»
Мы поднимемся по глубокому скальному каньону в горы, к легендарному озеру Рица, где вы сможете прокатиться на белоснежных катамаранах. А после этого устремимся в гору по небольшому серпантину, где начинается пешая тропинка к озеру Малая Рица, которую мы преодолеем минут за 40. Этот путь можно будет проделать и на лошадях. Эта точка нашего маршрута станет кульминацией всей программы — вы увидите поросшие пихтовым лесом склоны гор и огромный обрыв горы Пшегишхва, которая бережно обнимает у своего подножия дивное, будто затерянное в далеком прошлом, озеро. Благодаря отражениям в воде этот пейзаж создаёт фантастическую картину! Этот удивительный водоем питается исключительно атмосферными осадками — ни одна постоянная река не втекает и не вытекает из него. По гладкому зеркалу воды скользят водомерки, устраивают многоголосные концерты лягушки, а главный житель озера — тритон гребенчатый — занесен в международную Красную книгу!

На обратном пути мы объедем Рицу с северного берега, чтобы добраться к «Молочному водопаду» и устью «реки Лачиста», откуда открывается совершенно иной, не менее красивый вид на озеро.

Кому подойдет экскурсия

Избирательным ценителям нетронутых мест дикой природы. И всем-всем-всем!

Первозданные виды Абхазии
Первозданные виды Абхазии
Первозданные виды Абхазии
Первозданные виды Абхазии
Первозданные виды Абхазии
Первозданные виды Абхазии
Первозданные виды Абхазии
Первозданные виды Абхазии

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  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Данил
Данил
История Абхазии насчитывает тысячи лет — это тесное переплетение культур и судеб разных народов. На прогулке со мной Вы увидите самые интересные и завораживающие места, познакомитесь с бытом, нравами и традициями местных жителей, о которых Вы не узнаете из путеводителя. Я расскажу Вам легенды моего народа и открою тайны, которые хранит Страна Души. Я приглашаю Вас совершить со мной индивидуальный тур по прекрасной Абхазии и полюбить её всем сердцем, так, как люблю её я!
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2 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

12 сентября 2018
Это был яркий, интересный, насыщенный день.
Данил не только профессионал своего дела, но и прекрасный человек, с которым комфортно и в горы, и с горы) Отлично распланированная программа по насыщенности, времени отдыха, ритуалам. Да, без загаданных желаний и как минимум одного исполнившегося вы не уедете.
На экскурсии мы были втроем: я, мама и сестра. Я очень волновалась, что маме будет тяжело подниматься в гору, но Данил выбор правильный темп, при котором каждому из нас подъем был комфортен. Озеро Малая Рица шикарно. Не передать словами умиротворение и сказочность природы этого места. Практически наедине с красотой мы ... а впрочем, я не буду раскрывать вам всех секретов и тонкостей. Лучше съездить и ощутить это самим))
И кстати, это прекрасный вариант отпраздновать день рождения! Я точно этот день долго буду вспоминать с улыбкой.
Данил, спасибо! Ждем новых туров;)
18 апреля 2018
Экскурсия очень понравилась! Гид все рассказывал, подстраивалчя под наши пожеланий и из пнения.
Все остались очень довольны! Спасибо!

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