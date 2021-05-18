Всё о Лашкаргахе

Полезная информация о Лашкаргахе

Что нужно знать о Лашкаргахе: 🌇 расположение на карте, сколько у них сейчас время и какой часовой пояс, население города, как пишется по-английски, а так же в какой стране находится
Местное время в Лашкаргахе
21:5147
18 мая 2021
Разница с вами:
Страна🇦🇫 Афганистан
Название городаЛашкаргах
По-английскиLashkar Gah
Столица регионаЛашкаргах является столицей региона
Население города43 934 чел.
АэропортБост BST (гражданских аэропортов нет)
Часовой поясAsia/Kabul
Средняя высота786 м. от уровня моря

Где находится Лашкаргах на карте