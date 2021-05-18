Полезная информация о Лашкаргахе
Что нужно знать о Лашкаргахе: 🌇 расположение на карте, сколько у них сейчас время и какой часовой пояс, население города, как пишется по-английски, а так же в какой стране находится
Местное время в Лашкаргахе
21:5147
18 мая 2021
Разница с вами:
|Страна
|🇦🇫 Афганистан
|Название города
|Лашкаргах
|По-английски
|Lashkar Gah
|Столица региона
|Лашкаргах является столицей региона
|Население города
|43 934 чел.
|Аэропорт
|Бост BST (гражданских аэропортов нет)
|Часовой пояс
|Asia/Kabul
|Средняя высота
|786 м. от уровня моря