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Полезная информация о Файзабаде

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Местное время в Файзабаде
23:4408
18 мая 2021
Разница с вами:
Страна🇦🇫 Афганистан
Название городаФайзабад
По-английскиFayzabad
Столица регионаФайзабад является столицей региона
Население города44 421 чел.
АэропортФайзабад FBD
Часовой поясAsia/Kabul
Средняя высота1 210 м. от уровня моря

Где находится Файзабад на карте

Файзабад фото города
Файзабад

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