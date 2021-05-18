Полезная информация о Файзабаде
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Местное время в Файзабаде
23:4408
18 мая 2021
Разница с вами:
|Страна
|🇦🇫 Афганистан
|Название города
|Файзабад
|По-английски
|Fayzabad
|Столица региона
|Файзабад является столицей региона
|Население города
|44 421 чел.
|Аэропорт
|Файзабад FBD
|Часовой пояс
|Asia/Kabul
|Средняя высота
|1 210 м. от уровня моря
Где находится Файзабад на карте
Файзабад