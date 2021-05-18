Полезная информация о Гардезе
Что нужно знать о Гардезе: 🌇 расположение на карте, сколько у них сейчас время и какой часовой пояс, население города, как пишется по-английски, а так же в какой стране находится
Местное время в Гардезе
21:5155
18 мая 2021
Разница с вами:
|Страна
|🇦🇫 Афганистан
|Название города
|Гардез
|По-английски
|Gardez
|Столица региона
|Гардез является столицей региона
|Население города
|103 601 чел.
|Аэропорт
|Гардез GRG (гражданских аэропортов нет)
|Часовой пояс
|Asia/Kabul
|Средняя высота
|2 308 м. от уровня моря