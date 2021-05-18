Полезная информация о Гардезе

Что нужно знать о Гардезе: 🌇 расположение на карте, сколько у них сейчас время и какой часовой пояс, население города, как пишется по-английски, а так же в какой стране находится
Местное время в Гардезе
21:5155
18 мая 2021
Разница с вами:
Страна🇦🇫 Афганистан
Название городаГардез
По-английскиGardez
Столица регионаГардез является столицей региона
Население города103 601 чел.
АэропортГардез GRG (гражданских аэропортов нет)
Часовой поясAsia/Kabul
Средняя высота2 308 м. от уровня моря

Где находится Гардез на карте