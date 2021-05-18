Полезная информация о Газни
Что нужно знать о Газни: 🌇 расположение на карте, сколько у них сейчас время и какой часовой пояс, население города, как пишется по-английски, а так же в какой стране находится
Местное время в Газни
21:5206
18 мая 2021
Разница с вами:
|Страна
|🇦🇫 Афганистан
|Название города
|Газни
|По-английски
|Ghazni
|Столица региона
|Газни является столицей региона
|Население города
|141 000 чел.
|Аэропорт
|Газни GZI (гражданских аэропортов нет)
|Часовой пояс
|Asia/Kabul
|Средняя высота
|2 179 м. от уровня моря