Полезная информация о Газни

Что нужно знать о Газни: 🌇 расположение на карте, сколько у них сейчас время и какой часовой пояс, население города, как пишется по-английски, а так же в какой стране находится
Местное время в Газни
21:5206
18 мая 2021
Разница с вами:
Страна🇦🇫 Афганистан
Название городаГазни
По-английскиGhazni
Столица регионаГазни является столицей региона
Население города141 000 чел.
АэропортГазни GZI (гражданских аэропортов нет)
Часовой поясAsia/Kabul
Средняя высота2 179 м. от уровня моря

Где находится Газни на карте