Полезная информация о Хосте
Что нужно знать о Хосте: 🌇 расположение на карте, сколько у них сейчас время и какой часовой пояс, население города, как пишется по-английски, а так же в какой стране находится
Местное время в Хосте
00:4133
19 мая 2021
Разница с вами:
|Страна
|🇦🇫 Афганистан
|Название города
|Хост
|По-английски
|Khost
|Столица региона
|Хост является столицей региона
|Население города
|96 123 чел.
|Аэропорт
|Хост KHT (гражданских аэропортов нет)
|Часовой пояс
|Asia/Kabul
|Средняя высота
|1 183 м. от уровня моря