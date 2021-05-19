Полезная информация о Хосте

Что нужно знать о Хосте: 🌇 расположение на карте, сколько у них сейчас время и какой часовой пояс, население города, как пишется по-английски, а так же в какой стране находится
Местное время в Хосте
00:4133
19 мая 2021
Разница с вами:
Страна🇦🇫 Афганистан
Название городаХост
По-английскиKhost
Столица регионаХост является столицей региона
Население города96 123 чел.
АэропортХост KHT (гражданских аэропортов нет)
Часовой поясAsia/Kabul
Средняя высота1 183 м. от уровня моря

Где находится Хост на карте