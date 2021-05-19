Полезная информация о Кундузе

Что нужно знать о Кундузе: 🌇 расположение на карте, сколько у них сейчас время и какой часовой пояс, население города, как пишется по-английски, а так же в какой стране находится
Местное время в Кундузе
00:4139
19 мая 2021
Разница с вами:
Страна🇦🇫 Афганистан
Название городаКундуз
По-английскиKunduz
Столица регионаКундуз является столицей региона
Население города161 902 чел.
АэропортКундуз UND (гражданских аэропортов нет)
Часовой поясAsia/Kabul
Средняя высота402 м. от уровня моря

Где находится Кундуз на карте