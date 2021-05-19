Полезная информация о Кундузе
Что нужно знать о Кундузе: 🌇 расположение на карте, сколько у них сейчас время и какой часовой пояс, население города, как пишется по-английски, а так же в какой стране находится
Местное время в Кундузе
00:4139
19 мая 2021
Разница с вами:
|Страна
|🇦🇫 Афганистан
|Название города
|Кундуз
|По-английски
|Kunduz
|Столица региона
|Кундуз является столицей региона
|Население города
|161 902 чел.
|Аэропорт
|Кундуз UND (гражданских аэропортов нет)
|Часовой пояс
|Asia/Kabul
|Средняя высота
|402 м. от уровня моря