Полезная информация о Меймене
Что нужно знать о Меймене: 🌇 расположение на карте, сколько у них сейчас время и какой часовой пояс, население города, как пишется по-английски, а так же в какой стране находится
Местное время в Меймене
21:5229
18 мая 2021
Разница с вами:
|Страна
|🇦🇫 Афганистан
|Название города
|Меймене
|По-английски
|Maymana
|Столица региона
|Меймене является столицей региона
|Население города
|75 900 чел.
|Аэропорт
|Меймене MMZ (гражданских аэропортов нет)
|Часовой пояс
|Asia/Kabul
|Средняя высота
|864 м. от уровня моря