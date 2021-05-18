Полезная информация о Меймене

Что нужно знать о Меймене: 🌇 расположение на карте, сколько у них сейчас время и какой часовой пояс, население города, как пишется по-английски, а так же в какой стране находится
Местное время в Меймене
21:5229
18 мая 2021
Разница с вами:
Страна🇦🇫 Афганистан
Название городаМеймене
По-английскиMaymana
Столица регионаМеймене является столицей региона
Население города75 900 чел.
АэропортМеймене MMZ (гражданских аэропортов нет)
Часовой поясAsia/Kabul
Средняя высота864 м. от уровня моря

Где находится Меймене на карте