Полезная информация о Таликане
Что нужно знать о Таликане: 🌇 расположение на карте, сколько у них сейчас время и какой часовой пояс, население города, как пишется по-английски, а так же в какой стране находится
Местное время в Таликане
23:4420
18 мая 2021
Разница с вами:
|Страна
|🇦🇫 Афганистан
|Название города
|Таликан
|По-английски
|Taloqan
|Столица региона
|Таликан является столицей региона
|Население города
|64 256 чел.
|Аэропорт
|Талукан TQN (гражданских аэропортов нет)
|Часовой пояс
|Asia/Kabul
|Средняя высота
|801 м. от уровня моря