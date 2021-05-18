Полезная информация о Таликане

Что нужно знать о Таликане: 🌇 расположение на карте, сколько у них сейчас время и какой часовой пояс, население города, как пишется по-английски, а так же в какой стране находится
Местное время в Таликане
23:4420
18 мая 2021
Разница с вами:
Страна🇦🇫 Афганистан
Название городаТаликан
По-английскиTaloqan
Столица регионаТаликан является столицей региона
Население города64 256 чел.
АэропортТалукан TQN (гражданских аэропортов нет)
Часовой поясAsia/Kabul
Средняя высота801 м. от уровня моря

Где находится Таликан на карте