Найдено 2 экскурсии во Влёре на русском языке, цены от €11. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь 2026 г.

Пешая 6 часов Аудиогид Круя: аудиоквест в приложении по следам Скандербега Начало: ГЖ6Р+ХХ6, Ррута Крыесоре, Крую, Албания €11 за человека Пешая 3 часа Аудиогид Дуррес: аудиоквест по улицам многоликого города Начало: 8С7Х+МВР, Ррута Эгнатиа, Дуррес, Албания Расписание: Аудиоэкскурсия доступна к прохождению в любое удобное для Вас время €11 за человека

Ответы на вопросы от путешественников по Влёре Самые популярные экскурсии во Влёре Круя: аудиоквест в приложении по следам Скандербега; Дуррес: аудиоквест по улицам многоликого города. В августе 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 2 популярных экскурсии 😍 из 2: Сколько стоит экскурсия по Влёре в августе 2026 Сейчас во Влёре можно забронировать 2 экскурсии от 11 до 11.

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