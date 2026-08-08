Аудиогид
Круя: аудиоквест в приложении по следам Скандербега
Начало: ГЖ6Р+ХХ6, Ррута Крыесоре, Крую, Албания
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
€11 за человека
Аудиогид
Дуррес: аудиоквест по улицам многоликого города
Начало: 8С7Х+МВР, Ррута Эгнатиа, Дуррес, Албания
Расписание: Аудиоэкскурсия доступна к прохождению в любое удобное для Вас время
€11 за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Влёре
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