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Экскурсии во Влёре

Найдено 2 экскурсии во Влёре на русском языке, цены от €11. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь 2026 г.
Круя: аудиоквест в приложении по следам Скандербега
Пешая
6 часов
Аудиогид
Круя: аудиоквест в приложении по следам Скандербега
Начало: ГЖ6Р+ХХ6, Ррута Крыесоре, Крую, Албания
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
€11 за человека
Дуррес: аудиоквест по улицам многоликого города
Пешая
3 часа
Аудиогид
Дуррес: аудиоквест по улицам многоликого города
Начало: 8С7Х+МВР, Ррута Эгнатиа, Дуррес, Албания
Расписание: Аудиоэкскурсия доступна к прохождению в любое удобное для Вас время
€11 за человека

Ответы на вопросы от путешественников по Влёре

Самые популярные экскурсии во Влёре
В августе 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 2 популярных экскурсии 😍 из 2:
  1. Круя: аудиоквест в приложении по следам Скандербега;
  2. Дуррес: аудиоквест по улицам многоликого города.
Сколько стоит экскурсия по Влёре в августе 2026
Сейчас во Влёре можно забронировать 2 экскурсии от 11 до 11.
Насладитесь прекрасными экскурсиями во Влёре в 2026 году. Мы предлагаем вам широкий выбор экскурсий по Албании на русском языке с ценами от €11. Получите незабываемые впечатления и интересные истории о достопримечательностях и истории албанского народа