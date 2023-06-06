Круя
Отправляйтесь на пешеходную экскурсию, чтобы узнать, что настолько знаковое случилось в Круе и почему этот город называют «балконом Адриатики».
Если бы Marvel существовала в XV веке, мы бы обязательно увидели на больших экранах блокбастеры «Скандербег: вдали от дома» и «Скандербег: возвращение домой». А их ключевые действия происходили бы в городе Круя.
Если бы Marvel существовала в XV веке, мы бы обязательно увидели на больших экранах блокбастеры «Скандербег: вдали от дома» и «Скандербег: возвращение домой». А их ключевые действия происходили бы в городе Круя.
Ближайшие даты:
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даты
даты
Что вас ожидает:
- Крепость Круи
- Музей Скандербега
- Сторожевая Башня
- Базар в Круе
- Мечеть Мурад-бея
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Узнаете, почему Скандербега сравнивают с Александром Македонским
Ваша прогулка начнётся у памятника Скандербегу. Портрет национального героя можно найти на самой крупной банкноте местной валюты, а его именем названо множество улиц и площадей. Вы узнаете, почему Скандербега сравнивают с Александром Македонским и чем он знаменит в Албании.
Крепость Круя
Затем вы увидите крепость Круя, некогда оплот семьи Кастриоти. До самой смерти Скандербега османы не могли его взять. Вы почувствуете себя героем фильма о средневековых рыцарях и услышите истории сражений.
Вы точно не пропустите «адриатический балкон», откуда открывается захватывающий вид на город с платформы возле старой башни.
Старинный базар
А ещё попробуете поторговаться на аутентичном старинном базаре и получить хорошую скидку на серебряные украшения.
Если вы достаточно любопытны и у вас есть силы, вы сможете подняться в поход к могиле Сари Салтыки и насладиться фантастическими видами вдоль горной тропы.
Откройте для себя историю и культуру Албании!
Как проходит аудиоэкскурсия:
- После бронирования и оплаты вы получите e-mail и СМС со ссылкой на скачивание приложения и экскурсии. Перейдите по ссылке и установите мобильное приложение WeGoTrip (доступно в App Store и Google Play).
- Зайдите в приложение, используя свой номер телефона. Во вкладке «Покупки» вам будут доступен аудиогид. Нажмите на кнопку «Скачать», чтобы загрузить аудиоэкскурсию на телефон.
- Аудиогиды работают с использованием геолокации: экскурсия начнётся автоматически в первой точке маршрута. Все истории будут включаться автоматически в нужных местах.
- Если вы купили экскурсию для нескольких человек, перешлите сообщение со ссылкой людям, которые идут вместе с вами, они тоже смогут скачать аудиогид.
- Возьмите с собой на экскурсию наушники и пауэрбэнк (внешний аккумулятор для телефона).
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Что входит
- Интерактивная аудиоэкскурсия в приложении WeGoTrip
- Захватывающие истории от местного жителя
- Тайный проход на горный хайкинг
- Рекомендации покупок на местном рынке
- Что не входит
- Экскурсия проходит без участия гида с помощью мобильного приложения
- Наушники не включены — необходимо взять свои
- Билет в музей Скандербега стоит 1,5 евро и приобретается по желанию
- Сувениры на рынке
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: GQ6R+XH6, Rruga Kryesore, Krujë, AlbaniaЗавершение: Памятник Скандербергу
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 6 часовБронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными посетителями, количество которых может меняться
- Важная информация
- Инструкция по установке аудиогида
- 1. После оплаты вы получите письмо на электронную почту и СМС со ссылкой для доступа к экскурсии.
- 2. На вашем мобильном устройстве перейдите по ссылке, которую вы получите по смс и электронной почте. Вам будет предложено установить бесплатное мобильное приложение WeGoTrip (доступно в App Store и Google Play).
- 3. После установки приложения зайдите в него, используя свой номер телефона. Во вкладке «Покупки» вам будут доступен аудиогид.
- 4. Нажмите на кнопку «Скачать», чтобы загрузить аудиоэкскурсию на телефон. Аудиогиды работают с использованием геолокации: экскурсия начнётся автоматически, когда вы окажется в первой точке маршрута. Все истории будут включаться автоматически в нужных местах.
- 5. Возьмите с собой на экскурсию наушники и пауэрбэнк (внешний аккумулятор для телефона).
- Если вы не получили письмо или SMS с экскурсией в течение 24 часов, звоните или пишите в WhatsApp на +7 (812) 602 74-95
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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