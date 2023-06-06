Узнаете, почему Скандербега сравнивают с Александром Македонским

Ваша прогулка начнётся у памятника Скандербегу. Портрет национального героя можно найти на самой крупной банкноте местной валюты, а его именем названо множество улиц и площадей. Вы узнаете, почему Скандербега сравнивают с Александром Македонским и чем он знаменит в Албании.

Крепость Круя

Затем вы увидите крепость Круя, некогда оплот семьи Кастриоти. До самой смерти Скандербега османы не могли его взять. Вы почувствуете себя героем фильма о средневековых рыцарях и услышите истории сражений.

Вы точно не пропустите «адриатический балкон», откуда открывается захватывающий вид на город с платформы возле старой башни.

Старинный базар

А ещё попробуете поторговаться на аутентичном старинном базаре и получить хорошую скидку на серебряные украшения.

Если вы достаточно любопытны и у вас есть силы, вы сможете подняться в поход к могиле Сари Салтыки и насладиться фантастическими видами вдоль горной тропы.

Откройте для себя историю и культуру Албании!

Как проходит аудиоэкскурсия: