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Описание
Сердце Дурреса
В самом сердце города вы найдёте ратушу и Великую мечеть Дурреса — очень уютное место со множеством фонтанов и пальм.
Затем вы прогуляетесь до древнеримского амфитеатра, где сможете представить себя гладиатором или зрителем боев. Это один из крупнейших памятников старины не только в Албании, но и на Балканах.
Вы пройдёте вдоль крепостных стен вплоть до Венецианской башни — визитной карточки Дурреса, перестроенной в XIII веке.
Вы сделаете небольшой крюк, чтобы посмотреть на церковь Святых Павла и Астия и полюбоваться первым берегом Албании. Затем вернётесь на набережную, чтобы не только насладиться морским бризом, но и разгадать секреты Дурреса.
Самые смелые путешественники могут отправиться на виллу короля Зогу или найти потайной проход на смотровую площадку.
Исследуйте древний город и откройте его тайны!
Как проходит аудиоэкскурсия:
После бронирования и оплаты вы получите e-mail и СМС со ссылкой на скачивание приложения и экскурсии. Перейдите по ссылке и установите мобильное приложение WeGoTrip (доступно в App Store и Google Play).
Зайдите в приложение, используя свой номер телефона. Во вкладке «Покупки» вам будут доступен аудиогид. Нажмите на кнопку «Скачать», чтобы загрузить аудиоэкскурсию на телефон.
Аудиогиды работают с использованием геолокации: экскурсия начнётся автоматически в первой точке маршрута. Все истории будут включаться автоматически в нужных местах.
Если вы купили экскурсию для нескольких человек, перешлите сообщение со ссылкой людям, которые идут вместе с вами, они тоже смогут скачать аудиогид.
Возьмите с собой на экскурсию наушники и пауэрбэнк (внешний аккумулятор для телефона).
Ответы на вопросы
Что входит
Интерактивная аудиоэкскурсия в приложении WeGoTrip
Захватывающие истории от местного жителя
Занимательные истории о городе и его героях
Тайные тропы Дурреса
Прогулка по набережной и весёлые загадки
Что не входит
Экскурсия проходит без участия гида с помощью мобильного приложения
Наушники не включены — необходимо взять свои
Билеты в Археологический музей стоят около 5 евро и приобретаются самостоятельно
Где начинаем и завершаем?
Начало: 8C7X+MVR, Rruga Egnatia, Durrës, Albania
Завершение: Улица Эгнатия, Дуррес
Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 3 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными посетителями, количество которых может меняться
Важная информация
Инструкция по установке аудиогида
1. В течение часа после оплаты вы получите письмо на электронную почту и СМС со ссылкой для доступа к экскурсии.
2. На вашем мобильном устройстве перейдите по ссылке, которую вы получите по смс и электронной почте. Вам будет предложено установить бесплатное мобильное приложение WeGoTrip (доступно в App Store и Google Play).
3. После установки приложения зайдите в него, используя свой номер телефона. Во вкладке «Покупки» вам будут доступен аудиогид.
4. Нажмите на кнопку «Скачать», чтобы загрузить аудиоэкскурсию на телефон. Аудиогиды работают с использованием геолокации: экскурсия начнётся автоматически, когда вы окажется в первой точке маршрута. Все истории будут включаться автоматически в нужных местах.
5. Возьмите с собой на экскурсию наушники и пауэрбэнк (внешний аккумулятор для телефона).
Если вы не получили письмо или SMS с экскурсией в течение 24 часов, звоните или пишите в WhatsApp на +7 (812) 602 74-95
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.