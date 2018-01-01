Сердце Дурреса

В самом сердце города вы найдёте ратушу и Великую мечеть Дурреса — очень уютное место со множеством фонтанов и пальм.

Затем вы прогуляетесь до древнеримского амфитеатра, где сможете представить себя гладиатором или зрителем боев. Это один из крупнейших памятников старины не только в Албании, но и на Балканах.

Вы пройдёте вдоль крепостных стен вплоть до Венецианской башни — визитной карточки Дурреса, перестроенной в XIII веке.

Вы сделаете небольшой крюк, чтобы посмотреть на церковь Святых Павла и Астия и полюбоваться первым берегом Албании. Затем вернётесь на набережную, чтобы не только насладиться морским бризом, но и разгадать секреты Дурреса.

Самые смелые путешественники могут отправиться на виллу короля Зогу или найти потайной проход на смотровую площадку.

Исследуйте древний город и откройте его тайны!

Как проходит аудиоэкскурсия: