Полезная информация о Батне

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Местное время в Батне
18:2304
18 мая 2021
Разница с вами:
Страна🇩🇿 Алжир
Название городаБатна
По-английскиBatna
Столица регионаБатна является столицей региона
Население города280 798 чел.
АэропортБатна BLJ
Часовой поясAfrica/Algiers
Средняя высота1 037 м. от уровня моря

Где находится Батна на карте

Батна фото города
Батна

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