Полезная информация о Батне
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Местное время в Батне
18:2304
18 мая 2021
Разница с вами:
|Страна
|🇩🇿 Алжир
|Название города
|Батна
|По-английски
|Batna
|Столица региона
|Батна является столицей региона
|Население города
|280 798 чел.
|Аэропорт
|Батна BLJ
|Часовой пояс
|Africa/Algiers
|Средняя высота
|1 037 м. от уровня моря
Где находится Батна на карте
Батна
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