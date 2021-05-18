Полезная информация о Беджой
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Местное время в Беджой
20:1437
18 мая 2021
Разница с вами:
|Страна
|🇩🇿 Алжир
|Название города
|Беджая
|По-английски
|Bejaia
|Столица региона
|Беджая является столицей региона
|Население города
|164 103 чел.
|Аэропорт
|Беджая BJA
|Часовой пояс
|Africa/Algiers
|Средняя высота
|86 м. от уровня моря
Где находится Беджая на карте
Беджая
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