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Полезная информация о Беджой

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Местное время в Беджой
20:1437
18 мая 2021
Разница с вами:
Страна🇩🇿 Алжир
Название городаБеджая
По-английскиBejaia
Столица регионаБеджая является столицей региона
Население города164 103 чел.
АэропортБеджая BJA
Часовой поясAfrica/Algiers
Средняя высота86 м. от уровня моря

Где находится Беджая на карте

Беджая фото города
Беджая

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