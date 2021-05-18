Всё о Бешаре

Полезная информация о Бешаре

Что нужно знать о Бешаре: 🌇 расположение на карте, сколько у них сейчас время и какой часовой пояс, население города, как пишется по-английски, а так же в какой стране находится
Местное время в Бешаре
18:2310
18 мая 2021
Разница с вами:
Страна🇩🇿 Алжир
Название городаБешаре
По-английскиBechar
Столица регионаБешаре является столицей региона
Население города143 382 чел.
АэропортLeger CBH (гражданских аэропортов нет)
Часовой поясAfrica/Algiers
Средняя высота780 м. от уровня моря

Где находится Бешаре на карте