Полезная информация о Бешаре
Что нужно знать о Бешаре: 🌇 расположение на карте, сколько у них сейчас время и какой часовой пояс, население города, как пишется по-английски, а так же в какой стране находится
Местное время в Бешаре
18:2310
18 мая 2021
Разница с вами:
|Страна
|🇩🇿 Алжир
|Название города
|Бешаре
|По-английски
|Bechar
|Столица региона
|Бешаре является столицей региона
|Население города
|143 382 чел.
|Аэропорт
|Leger CBH (гражданских аэропортов нет)
|Часовой пояс
|Africa/Algiers
|Средняя высота
|780 м. от уровня моря