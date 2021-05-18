Всё о Бискре

Полезная информация о Бискре

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Местное время в Бискре
18:2315
18 мая 2021
Разница с вами:
Страна🇩🇿 Алжир
Название городаБискра
По-английскиBiskra
Столица регионаБискра является столицей региона
Население города307 987 чел.
АэропортБискра BSK
Часовой поясAfrica/Algiers
Средняя высота115 м. от уровня моря

Где находится Бискра на карте

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Бискра

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