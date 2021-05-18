Полезная информация о Бискре
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Местное время в Бискре
18:2315
18 мая 2021
Разница с вами:
|Страна
|🇩🇿 Алжир
|Название города
|Бискра
|По-английски
|Biskra
|Столица региона
|Бискра является столицей региона
|Население города
|307 987 чел.
|Аэропорт
|Бискра BSK
|Часовой пояс
|Africa/Algiers
|Средняя высота
|115 м. от уровня моря
Где находится Бискра на карте
Бискра
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