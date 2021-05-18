Всё о Джиджеле

Полезная информация о Джиджеле

Что нужно знать о Джиджеле: 🌇 расположение на карте, поиск авиабилетов ✈️ в аэропорт Джиджель, сколько у них сейчас время и какой часовой пояс, население города, как пишется по-английски, а так же в какой стране находится
Местное время в Джиджеле
21:1151
18 мая 2021
Разница с вами:
Страна🇩🇿 Алжир
Название городаДжиджель
По-английскиJijel
Столица регионаДжиджель является столицей региона
Население города148 000 чел.
АэропортДжиджель GJL
Часовой поясAfrica/Algiers
Средняя высота48 м. от уровня моря

Где находится Джиджель на карте

Джиджель фото города
Джиджель

Когда лучше лететь в Джиджель

Расписание авиа-рейсов