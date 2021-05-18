Всё об Эль-Уэде

Полезная информация об Эль-Уэде

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Местное время в Эль-Уэде
18:2321
18 мая 2021
Разница с вами:
Страна🇩🇿 Алжир
Название городаЭль-Уэд
По-английскиEl Oued
Столица регионаЭль-Уэд является столицей региона
Население города134 699 чел.
АэропортЭль-Уэд ELU
Часовой поясAfrica/Algiers
Средняя высота84 м. от уровня моря

Где находится Эль-Уэд на карте

Эль-Уэд фото города
Эль-Уэд

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