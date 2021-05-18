Полезная информация об Эль-Уэде
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Местное время в Эль-Уэде
18:2321
18 мая 2021
Разница с вами:
|Страна
|🇩🇿 Алжир
|Название города
|Эль-Уэд
|По-английски
|El Oued
|Столица региона
|Эль-Уэд является столицей региона
|Население города
|134 699 чел.
|Аэропорт
|Эль-Уэд ELU
|Часовой пояс
|Africa/Algiers
|Средняя высота
|84 м. от уровня моря
Где находится Эль-Уэд на карте
Эль-Уэд
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