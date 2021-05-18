Всё о Гардой

Полезная информация о Гардой

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Местное время в Гардой
18:2337
18 мая 2021
Разница с вами:
Страна🇩🇿 Алжир
Название городаГардая
По-английскиGhardaia
Столица регионаГардая является столицей региона
Население города93 423 чел.
АэропортНумерат GHA
Часовой поясAfrica/Algiers
Средняя высота503 м. от уровня моря

Где находится Гардая на карте

Гардая фото города
Гардая

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