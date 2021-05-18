Полезная информация о Гардой
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Местное время в Гардой
18:2337
18 мая 2021
Разница с вами:
|Страна
|🇩🇿 Алжир
|Название города
|Гардая
|По-английски
|Ghardaia
|Столица региона
|Гардая является столицей региона
|Население города
|93 423 чел.
|Аэропорт
|Нумерат GHA
|Часовой пояс
|Africa/Algiers
|Средняя высота
|503 м. от уровня моря
Где находится Гардая на карте
Гардая
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