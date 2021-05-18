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Полезная информация о Хасси-Мессауде

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Местное время в Хасси-Мессауде
18:2342
18 мая 2021
Разница с вами:
Страна🇩🇿 Алжир
Название городаХасси-Мессауд
По-английскиHassi Messaoud
Население города53 000 чел.
АэропортХасси-Мессауд HME
Часовой поясAfrica/Algiers
Средняя высота152 м. от уровня моря

Где находится Хасси-Мессауд на карте

Хасси-Мессауд фото города
Хасси-Мессауд

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