Полезная информация о Хасси-Мессауде
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Местное время в Хасси-Мессауде
18:2342
18 мая 2021
Разница с вами:
|Страна
|🇩🇿 Алжир
|Название города
|Хасси-Мессауд
|По-английски
|Hassi Messaoud
|Население города
|53 000 чел.
|Аэропорт
|Хасси-Мессауд HME
|Часовой пояс
|Africa/Algiers
|Средняя высота
|152 м. от уровня моря
Где находится Хасси-Мессауд на карте
Хасси-Мессауд