Всё о Константине

Полезная информация о Константине

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Местное время в Константине
18:2348
18 мая 2021
Разница с вами:
Страна🇩🇿 Алжир
Название городаКонстантина
По-английскиConstantine
Столица регионаКонстантина является столицей региона
Население города450 097 чел.
АэропортАйн-Эль-Бей CZL
Часовой поясAfrica/Algiers
Средняя высота574 м. от уровня моря

Где находится Константина на карте

Константина фото города
Константина

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