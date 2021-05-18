Всё о Лагуате

Полезная информация о Лагуате

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Местное время в Лагуате
21:1157
18 мая 2021
Разница с вами:
Страна🇩🇿 Алжир
Название городаЛагуат
По-английскиLaghouat
Столица регионаЛагуат является столицей региона
Население города113 872 чел.
АэропортЛагуат LOO
Часовой поясAfrica/Algiers
Средняя высота764 м. от уровня моря

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Лагуат

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