Полезная информация о Лагуате
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Местное время в Лагуате
21:1157
18 мая 2021
Разница с вами:
|Страна
|🇩🇿 Алжир
|Название города
|Лагуат
|По-английски
|Laghouat
|Столица региона
|Лагуат является столицей региона
|Население города
|113 872 чел.
|Аэропорт
|Лагуат LOO
|Часовой пояс
|Africa/Algiers
|Средняя высота
|764 м. от уровня моря
Где находится Лагуат на карте
Лагуат
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