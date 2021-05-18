Всё о Мостаганеме

Полезная информация о Мостаганеме

Что нужно знать о Мостаганеме: 🌇 расположение на карте, сколько у них сейчас время и какой часовой пояс, население города, как пишется по-английски, а так же в какой стране находится
Местное время в Мостаганеме
18:2354
18 мая 2021
Разница с вами:
Страна🇩🇿 Алжир
Название городаМостаганем
По-английскиMostaganem
Столица регионаМостаганем является столицей региона
Население города130 000 чел.
АэропортMostaganem MQV (гражданских аэропортов нет)
Часовой поясAfrica/Algiers
Средняя высота102 м. от уровня моря

Где находится Мостаганем на карте