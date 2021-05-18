Полезная информация о Мостаганеме
Что нужно знать о Мостаганеме: 🌇 расположение на карте, сколько у них сейчас время и какой часовой пояс, население города, как пишется по-английски, а так же в какой стране находится
Местное время в Мостаганеме
18:2354
18 мая 2021
Разница с вами:
|Страна
|🇩🇿 Алжир
|Название города
|Мостаганем
|По-английски
|Mostaganem
|Столица региона
|Мостаганем является столицей региона
|Население города
|130 000 чел.
|Аэропорт
|Mostaganem MQV (гражданских аэропортов нет)
|Часовой пояс
|Africa/Algiers
|Средняя высота
|102 м. от уровня моря