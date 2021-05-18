Полезная информация об Оране
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Местное время в Оране
21:1202
18 мая 2021
Разница с вами:
|Страна
|🇩🇿 Алжир
|Название города
|Оран
|По-английски
|Oran
|Столица региона
|Оран является столицей региона
|Население города
|645 984 чел.
|Аэропорты
|Эс-Сениа ORN, Tafaraoui TAF
|Часовой пояс
|Africa/Algiers
|Средняя высота
|118 м. от уровня моря
Где находится Оран на карте
Оран
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