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Полезная информация об Оране

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Местное время в Оране
21:1202
18 мая 2021
Разница с вами:
Страна🇩🇿 Алжир
Название городаОран
По-английскиOran
Столица регионаОран является столицей региона
Население города645 984 чел.
АэропортыЭс-Сениа ORN, Tafaraoui TAF
Часовой поясAfrica/Algiers
Средняя высота118 м. от уровня моря

Где находится Оран на карте

Оран фото города
Оран

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