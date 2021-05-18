Всё о Сетифе

Полезная информация о Сетифе

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Местное время в Сетифе
18:2406
18 мая 2021
Разница с вами:
Страна🇩🇿 Алжир
Название городаСетиф
По-английскиSetif
Столица регионаСетиф является столицей региона
Население города288 461 чел.
АэропортСетиф QSF
Часовой поясAfrica/Algiers
Средняя высота1 096 м. от уровня моря

Где находится Сетиф на карте

Сетиф фото города
Сетиф

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