Полезная информация о Шлефе
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Местное время в Шлефе
18:2411
18 мая 2021
Разница с вами:
|Страна
|🇩🇿 Алжир
|Название города
|Шлеф
|По-английски
|Chlef
|Столица региона
|Шлеф является столицей региона
|Население города
|178 616 чел.
|Аэропорт
|Шлеф CFK
|Часовой пояс
|Africa/Algiers
|Средняя высота
|116 м. от уровня моря
Где находится Шлеф на карте
Шлеф
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