Полезная информация о Шлефе

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Местное время в Шлефе
18:2411
18 мая 2021
Разница с вами:
Страна🇩🇿 Алжир
Название городаШлеф
По-английскиChlef
Столица регионаШлеф является столицей региона
Население города178 616 чел.
АэропортШлеф CFK
Часовой поясAfrica/Algiers
Средняя высота116 м. от уровня моря

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Шлеф

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