Полезная информация о Сиди-Бель-Аббесе
Что нужно знать о Сиди-Бель-Аббесе: 🌇 расположение на карте, сколько у них сейчас время и какой часовой пояс, население города, как пишется по-английски, а так же в какой стране находится
Местное время в Сиди-Бель-Аббесе
18:2426
18 мая 2021
Разница с вами:
|Страна
|🇩🇿 Алжир
|Название города
|Сиди-Бель-Аббес
|По-английски
|Sidi Bel Abbes
|Столица региона
|Сиди-Бель-Аббес является столицей региона
|Население города
|191 769 чел.
|Аэропорт
|Sidi Belabbes BFW (гражданских аэропортов нет)
|Часовой пояс
|Africa/Algiers
|Средняя высота
|476 м. от уровня моря