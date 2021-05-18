Всё о Сиди-Бель-Аббесе

Полезная информация о Сиди-Бель-Аббесе

Что нужно знать о Сиди-Бель-Аббесе: 🌇 расположение на карте, сколько у них сейчас время и какой часовой пояс, население города, как пишется по-английски, а так же в какой стране находится
Местное время в Сиди-Бель-Аббесе
18:2426
18 мая 2021
Разница с вами:
Страна🇩🇿 Алжир
Название городаСиди-Бель-Аббес
По-английскиSidi Bel Abbes
Столица регионаСиди-Бель-Аббес является столицей региона
Население города191 769 чел.
АэропортSidi Belabbes BFW (гражданских аэропортов нет)
Часовой поясAfrica/Algiers
Средняя высота476 м. от уровня моря

Где находится Сиди-Бель-Аббес на карте