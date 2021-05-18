Полезная информация о Таманрассете
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Местное время в Таманрассете
21:1208
18 мая 2021
Разница с вами:
|Страна
|🇩🇿 Алжир
|Название города
|Таманрассете
|По-английски
|Tamanrasset
|Столица региона
|Таманрассете является столицей региона
|Население города
|73 128 чел.
|Аэропорт
|Таманрассет TMR
|Часовой пояс
|Africa/Algiers
|Средняя высота
|1 372 м. от уровня моря
Где находится Таманрассете на карте
Таманрассете