Всё о Таманрассете

Полезная информация о Таманрассете

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Местное время в Таманрассете
21:1208
18 мая 2021
Разница с вами:
Страна🇩🇿 Алжир
Название городаТаманрассете
По-английскиTamanrasset
Столица регионаТаманрассете является столицей региона
Население города73 128 чел.
АэропортТаманрассет TMR
Часовой поясAfrica/Algiers
Средняя высота1 372 м. от уровня моря

Где находится Таманрассете на карте

Таманрассете фото города
Таманрассете

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