Всё о Тебессе

Полезная информация о Тебессе

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Местное время в Тебессе
20:1449
18 мая 2021
Разница с вами:
Страна🇩🇿 Алжир
Название городаТебесса
По-английскиTebessa
Столица регионаТебесса является столицей региона
Население города634 332 чел.
АэропортТебесса TEE
Часовой поясAfrica/Algiers
Средняя высота867 м. от уровня моря

Где находится Тебесса на карте

Тебесса фото города
Тебесса

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