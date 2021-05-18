Полезная информация о Тиарете
Что нужно знать о Тиарете: 🌇 расположение на карте, сколько у них сейчас время и какой часовой пояс, население города, как пишется по-английски, а так же в какой стране находится
Местное время в Тиарете
21:1214
18 мая 2021
Разница с вами:
|Страна
|🇩🇿 Алжир
|Название города
|Тиарет
|По-английски
|Tiaret
|Столица региона
|Тиарет является столицей региона
|Население города
|178 915 чел.
|Аэропорт
|Bouchekif Abde Al-hafidh Boussof TID (гражданских аэропортов нет)
|Часовой пояс
|Africa/Algiers
|Средняя высота
|1 031 м. от уровня моря