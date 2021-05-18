Всё о Тиарете

Полезная информация о Тиарете

Что нужно знать о Тиарете: 🌇 расположение на карте, сколько у них сейчас время и какой часовой пояс, население города, как пишется по-английски, а так же в какой стране находится
Местное время в Тиарете
21:1214
18 мая 2021
Разница с вами:
Страна🇩🇿 Алжир
Название городаТиарет
По-английскиTiaret
Столица регионаТиарет является столицей региона
Население города178 915 чел.
АэропортBouchekif Abde Al-hafidh Boussof TID (гражданских аэропортов нет)
Часовой поясAfrica/Algiers
Средняя высота1 031 м. от уровня моря

Где находится Тиарет на карте