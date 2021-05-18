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Полезная информация о Тиндуфе

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Местное время в Тиндуфе
18:2431
18 мая 2021
Разница с вами:
Страна🇩🇿 Алжир
Название городаТиндуф
По-английскиTindouf
Столица регионаТиндуф является столицей региона
Население города45 966 чел.
АэропортТиндуф TIN
Часовой поясAfrica/Algiers
Средняя высота402 м. от уровня моря

Где находится Тиндуф на карте

Тиндуф фото города
Тиндуф

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