Полезная информация о Тлемсене
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Местное время в Тлемсене
20:1455
18 мая 2021
Разница с вами:
|Страна
|🇩🇿 Алжир
|Название города
|Тлемсен
|По-английски
|Tlemcen
|Столица региона
|Тлемсен является столицей региона
|Население города
|132 341 чел.
|Аэропорт
|Зената TLM
|Часовой пояс
|Africa/Algiers
|Средняя высота
|811 м. от уровня моря
Где находится Тлемсен на карте
Тлемсен
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