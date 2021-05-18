Всё о Тлемсене

Полезная информация о Тлемсене

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Местное время в Тлемсене
20:1455
18 мая 2021
Разница с вами:
Страна🇩🇿 Алжир
Название городаТлемсен
По-английскиTlemcen
Столица регионаТлемсен является столицей региона
Население города132 341 чел.
АэропортЗената TLM
Часовой поясAfrica/Algiers
Средняя высота811 м. от уровня моря

Где находится Тлемсен на карте

Тлемсен фото города
Тлемсен

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