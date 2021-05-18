Полезная информация об Уаргле
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Местное время в Уаргле
18:2437
18 мая 2021
Разница с вами:
|Страна
|🇩🇿 Алжир
|Название города
|Уаргла
|По-английски
|Ouargla
|Столица региона
|Уаргла является столицей региона
|Население города
|129 402 чел.
|Аэропорт
|Аин-Бейда OGX
|Часовой пояс
|Africa/Algiers
|Средняя высота
|138 м. от уровня моря
Где находится Уаргла на карте
Уаргла
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