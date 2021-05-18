Всё об Уаргле

Полезная информация об Уаргле

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Местное время в Уаргле
18:2437
18 мая 2021
Разница с вами:
Страна🇩🇿 Алжир
Название городаУаргла
По-английскиOuargla
Столица регионаУаргла является столицей региона
Население города129 402 чел.
АэропортАин-Бейда OGX
Часовой поясAfrica/Algiers
Средняя высота138 м. от уровня моря

Где находится Уаргла на карте

Уаргла фото города
Уаргла

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