Всё об Андорра-ла-Велье

Полезная информация об Андорра-ла-Велье

Что нужно знать об Андорра-ла-Велье: 🌇 расположение на карте, лучшие предложения по турам и отелям, сколько у них сейчас время и какой часовой пояс, население города, как пишется по-английски, в какой стране находится, а так же 1 экскурсия
Местное время в Андорра-ла-Велье
22:1232
18 мая 2021
Разница с вами:
Страна🇦🇩 Андорра
Название городаАндорра-ла-Велья
По-английскиAndorra la Vella
Это столицаАндорра-ла-Велья является столицей Андорры
Население города20 430 чел.
Часовой поясEurope/Andorra
Средняя высота1 037 м. от уровня моря

Где находится Андорра-ла-Велья на карте

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