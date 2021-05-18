Полезная информация об Андорра-ла-Велье
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Местное время в Андорра-ла-Велье
22:1232
18 мая 2021
Разница с вами:
|Страна
|🇦🇩 Андорра
|Название города
|Андорра-ла-Велья
|По-английски
|Andorra la Vella
|Это столица
|Андорра-ла-Велья является столицей Андорры
|Население города
|20 430 чел.
|Часовой пояс
|Europe/Andorra
|Средняя высота
|1 037 м. от уровня моря
Где находится Андорра-ла-Велья на карте
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