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Полезная информация об Андорре

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Флаг Андорры
Флаг Андорры
НазваниеАндорра
Эмодзи флаг🇦🇩
Полное названиеКняжество Андорра
По-английскиAndorra
ГородаСписок городов
ВалютаЕвро
Площадь468 км²
Население78 014 чел.
Телефонный код+376
Код ISOAD
Основной домен.AD
Соседние страны🇪🇸 Испания🇫🇷 Франция

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Об Андорре с любовью!
Об Андорре с любовью!
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