Полезная информация об Андорре
Что нужно знать об Андорре: расположение на карте, лучшие предложения по турам и отелям, с какими странами проходят границы️, какой валютой пользуются, какое количество людей в стране, площадь страны, а так же 1 экскурсия
Флаг Андорры
|Название
|Андорра
|Эмодзи флаг
|🇦🇩
|Полное название
|Княжество Андорра
|По-английски
|Andorra
|Города
|Список городов
|Валюта
|Евро
|Площадь
|468 км²
|Население
|78 014 чел.
|Телефонный код
|+376
|Код ISO
|AD
|Основной домен
|.AD
|Соседние страны
|🇪🇸 Испания🇫🇷 Франция
Где находится Андорра на карте
Календарь низких цен на туры в Андорру
Популярные экскурсии в Андорре
€
63
за чел.
Главные достопримечательности и секреты волшебной горной страны на дружеской обзорной экскурсии