Всё об Эскальдес-Энджордани

Полезная информация об Эскальдес-Энджордани

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Местное время в Эскальдес-Энджордани
00:0721
19 мая 2021
Разница с вами:
Страна🇦🇩 Андорра
Название городаЭскальдес-Энджордани
По-английскиles Escaldes
Столица регионаЭскальдес-Энджордани является столицей региона
Население города15 853 чел.
Часовой поясEurope/Andorra
Средняя высота1 033 м. от уровня моря

Где находится Эскальдес-Энджордани на карте