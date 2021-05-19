Полезная информация об Эскальдес-Энджордани
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Местное время в Эскальдес-Энджордани
00:0721
19 мая 2021
Разница с вами:
|Страна
|🇦🇩 Андорра
|Название города
|Эскальдес-Энджордани
|По-английски
|les Escaldes
|Столица региона
|Эскальдес-Энджордани является столицей региона
|Население города
|15 853 чел.
|Часовой пояс
|Europe/Andorra
|Средняя высота
|1 033 м. от уровня моря