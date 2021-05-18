Полезная информация о Бенгеле
Что нужно знать о Бенгеле: 🌇 расположение на карте, сколько у них сейчас время и какой часовой пояс, население города, как пишется по-английски, а так же в какой стране находится
Местное время в Бенгеле
21:1238
18 мая 2021
Разница с вами:
|Страна
|🇦🇴 Ангола
|Название города
|Бенгела
|По-английски
|Benguela
|Столица региона
|Бенгела является столицей региона
|Население города
|151 226 чел.
|Аэропорт
|Gen V Deslandes BUG (гражданских аэропортов нет)
|Часовой пояс
|Africa/Luanda
|Средняя высота
|11 м. от уровня моря