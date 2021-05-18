Всё о Бенгеле

Полезная информация о Бенгеле

Что нужно знать о Бенгеле: 🌇 расположение на карте, сколько у них сейчас время и какой часовой пояс, население города, как пишется по-английски, а так же в какой стране находится
Местное время в Бенгеле
21:1238
18 мая 2021
Разница с вами:
Страна🇦🇴 Ангола
Название городаБенгела
По-английскиBenguela
Столица регионаБенгела является столицей региона
Население города151 226 чел.
АэропортGen V Deslandes BUG (гражданских аэропортов нет)
Часовой поясAfrica/Luanda
Средняя высота11 м. от уровня моря

Где находится Бенгела на карте