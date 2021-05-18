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Полезная информация о Кабинде

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Местное время в Кабинде
21:1244
18 мая 2021
Разница с вами:
Страна🇦🇴 Ангола
Название городаКабинда
По-английскиCabinda
Столица регионаКабинда является столицей региона
Население города66 020 чел.
АэропортКабинда CAB
Часовой поясAfrica/Luanda
Средняя высота1 м. от уровня моря

Где находится Кабинда на карте

Кабинда фото города
Кабинда

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