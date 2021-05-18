Полезная информация о Кабинде
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Местное время в Кабинде
21:1244
18 мая 2021
Разница с вами:
|Страна
|🇦🇴 Ангола
|Название города
|Кабинда
|По-английски
|Cabinda
|Столица региона
|Кабинда является столицей региона
|Население города
|66 020 чел.
|Аэропорт
|Кабинда CAB
|Часовой пояс
|Africa/Luanda
|Средняя высота
|1 м. от уровня моря
Где находится Кабинда на карте
Кабинда
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