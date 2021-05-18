Полезная информация о Лубанго
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Местное время в Лубанго
18:2513
18 мая 2021
Разница с вами:
|Страна
|🇦🇴 Ангола
|Название города
|Лубанго
|По-английски
|Lubango
|Столица региона
|Лубанго является столицей региона
|Население города
|102 541 чел.
|Аэропорт
|Лубанго SDD
|Часовой пояс
|Africa/Luanda
|Средняя высота
|1 760 м. от уровня моря
Где находится Лубанго на карте
Лубанго
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