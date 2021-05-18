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Полезная информация о Лубанго

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Местное время в Лубанго
18:2513
18 мая 2021
Разница с вами:
Страна🇦🇴 Ангола
Название городаЛубанго
По-английскиLubango
Столица регионаЛубанго является столицей региона
Население города102 541 чел.
АэропортЛубанго SDD
Часовой поясAfrica/Luanda
Средняя высота1 760 м. от уровня моря

Где находится Лубанго на карте

Лубанго фото города
Лубанго

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