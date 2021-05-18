Полезная информация о Луэне

Что нужно знать о Луэне: 🌇 расположение на карте, сколько у них сейчас время и какой часовой пояс, население города, как пишется по-английски, а так же в какой стране находится
Местное время в Луэне
18:2519
18 мая 2021
Разница с вами:
Страна🇦🇴 Ангола
Название городаЛуэна
По-английскиLuena
Столица регионаЛуэна является столицей региона
Население города21 115 чел.
АэропортLuena LUO (гражданских аэропортов нет)
Часовой поясAfrica/Luanda
Средняя высота1 337 м. от уровня моря

Где находится Луэна на карте