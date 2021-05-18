Полезная информация о Луэне
Что нужно знать о Луэне: 🌇 расположение на карте, сколько у них сейчас время и какой часовой пояс, население города, как пишется по-английски, а так же в какой стране находится
Местное время в Луэне
18:2519
18 мая 2021
Разница с вами:
|Страна
|🇦🇴 Ангола
|Название города
|Луэна
|По-английски
|Luena
|Столица региона
|Луэна является столицей региона
|Население города
|21 115 чел.
|Аэропорт
|Luena LUO (гражданских аэропортов нет)
|Часовой пояс
|Africa/Luanda
|Средняя высота
|1 337 м. от уровня моря