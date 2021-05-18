Всё о Менонге

Полезная информация о Менонге

Что нужно знать о Менонге: 🌇 расположение на карте, сколько у них сейчас время и какой часовой пояс, население города, как пишется по-английски, а так же в какой стране находится
Местное время в Менонге
18:2528
18 мая 2021
Разница с вами:
Страна🇦🇴 Ангола
Название городаМенонге
По-английскиMenongue
Столица регионаМенонге является столицей региона
Население города32 203 чел.
АэропортМенонгве SPP (гражданских аэропортов нет)
Часовой поясAfrica/Luanda
Средняя высота1 355 м. от уровня моря

Где находится Менонге на карте