Полезная информация о Менонге
Что нужно знать о Менонге: 🌇 расположение на карте, сколько у них сейчас время и какой часовой пояс, население города, как пишется по-английски, а так же в какой стране находится
Местное время в Менонге
18:2528
18 мая 2021
Разница с вами:
|Страна
|🇦🇴 Ангола
|Название города
|Менонге
|По-английски
|Menongue
|Столица региона
|Менонге является столицей региона
|Население города
|32 203 чел.
|Аэропорт
|Менонгве SPP (гражданских аэропортов нет)
|Часовой пояс
|Africa/Luanda
|Средняя высота
|1 355 м. от уровня моря