Всё о Намибе

Полезная информация о Намибе

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Местное время в Намибе
18:2534
18 мая 2021
Разница с вами:
Страна🇦🇴 Ангола
Название городаНамибе
По-английскиMocamedes
Столица регионаНамибе является столицей региона
Население города80 149 чел.
АэропортНамибе MSZ
Часовой поясAfrica/Luanda
Средняя высота13 м. от уровня моря

Где находится Намибе на карте

Намибе фото города
Намибе

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