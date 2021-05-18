Полезная информация о Намибе
Что нужно знать о Намибе: 🌇 расположение на карте, поиск авиабилетов ✈️ в аэропорт Намибе, сколько у них сейчас время и какой часовой пояс, население города, как пишется по-английски, а так же в какой стране находится
Местное время в Намибе
18:2534
18 мая 2021
Разница с вами:
|Страна
|🇦🇴 Ангола
|Название города
|Намибе
|По-английски
|Mocamedes
|Столица региона
|Намибе является столицей региона
|Население города
|80 149 чел.
|Аэропорт
|Намибе MSZ
|Часовой пояс
|Africa/Luanda
|Средняя высота
|13 м. от уровня моря
Где находится Намибе на карте
Намибе
Когда лучше лететь в Намибе